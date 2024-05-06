«Урал» на 95-й минуте вырвал победу у «Балтики»

Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1. Гости забили самый быстрый гол сезона, но потом дважды пропустили

Фото: Телеграм-канал ФК «Урал»

Екатеринбургский «Урал» победил калининградскую «Балтику» в домашнем матче 27-го тура РПЛ.

Матч завершился со счетом 2:1.

Гости забили уже на 16-й секунде — отличился Виталий Лисакович, который стал автором самого быстрого гола сезона.

Хозяева сравняли на 19-й минуте благодаря точному исполнению пенальти Алексеем Каштановым.

На пятой компенсированной минуте у «Урала» победный гол забил Алексей Ионов.

«Урал» поднялся на 13-е место (28 очков), «Балтика» — 15-я (26).

В следующем туре «Балтика» 11 мая сыграет с московским «Динамо», а «Урал» 12 мая встретится в Воронеже с «Факелом».