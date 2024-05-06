«Урал» на 95-й минуте вырвал победу у «Балтики»
Екатеринбургский «Урал» победил калининградскую «Балтику» в домашнем матче 27-го тура РПЛ.
Матч завершился со счетом 2:1.
Гости забили уже на 16-й секунде — отличился Виталий Лисакович, который стал автором самого быстрого гола сезона.
Хозяева сравняли на 19-й минуте благодаря точному исполнению пенальти Алексеем Каштановым.
На пятой компенсированной минуте у «Урала» победный гол забил Алексей Ионов.
«Урал» поднялся на 13-е место (28 очков), «Балтика» — 15-я (26).
В следующем туре «Балтика» 11 мая сыграет с московским «Динамо», а «Урал» 12 мая встретится в Воронеже с «Факелом».
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