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«Урал» на 95-й минуте вырвал победу у «Балтики»

«Урал» победил «Балтику» благодаря голу Ионова на 95-й минуте
Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1. Гости забили самый быстрый гол сезона, но потом дважды пропустили
Фото: Телеграм-канал ФК «Урал»
Фото: Телеграм-канал ФК «Урал»

Екатеринбургский «Урал» победил калининградскую «Балтику» в домашнем матче 27-го тура РПЛ.

Матч завершился со счетом 2:1.

Гости забили уже на 16-й секунде — отличился Виталий Лисакович, который стал автором самого быстрого гола сезона.

Хозяева сравняли на 19-й минуте благодаря точному исполнению пенальти Алексеем Каштановым.

На пятой компенсированной минуте у «Урала» победный гол забил Алексей Ионов.

Белорусский футболист забил самый быстрый гол сезона в РПЛ
Спорт
Виталий Лисакович

«Урал» поднялся на 13-е место (28 очков), «Балтика» — 15-я (26).

В следующем туре «Балтика» 11 мая сыграет с московским «Динамо», а «Урал» 12 мая встретится в Воронеже с «Факелом».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Урал ФК Балтика

Инвеst weekend РБК

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