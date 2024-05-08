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«Факел» оштрафовали за кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

«Факел» оштрафовали за кричалку фанатов «Зенит» — позор российского футбола»
Воронежский клуб оштрафован на 30 тыс. руб. за оскорбление болельщиками санкт‑петербургского «Зенита» во время матча 27-го тура РПЛ
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал воронежский «Факел» за оскорбительные кричалки болельщиков во время матча против петербургского «Зенита». Об этом журналистам рассказал глава КДК Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».

«Болельщики «Факела» массово скандировали оскорбительные выражение в адрес  клуба из Санкт-Петербурга: «Зенит» — позор российского футбола» — штраф клубу 30 тыс. руб.», — сказал Григорьянц.

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Кроме того, главные тренеры обеих команды Игорь Черевченко и Сергей Семак оштрафованы на 10 тыс. руб. за выход на пределы технической зоны, а «Зенит» заплатит 20 тыс. руб. за выход оператора клубного ТВ на поле раньше положенного.

«Факел» 6 мая в 27-м туре РПЛ дома сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1, забив пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Воронежский клуб накануне выступил с заявлением, в котором осудил оскорбительные скандирования болельщиков в адрес соперников.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Зенит» лидирует с 51 очком.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Факел КДК болельщики
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