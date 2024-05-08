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Капитан «Факела» объяснил кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Квеквескири связал с обилием легионеров в «Зените» кричалки фанатов «Факела»
Ираклий Квеквескири связал оскорбления со стороны фанатов своей команды в адрес «Зенита» с большим количеством легионеров в составе петербургского клуба
Ираклий Квеквескири
Ираклий Квеквескири (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири считает, что оскорбительные кричалки фанатов воронежского клуба в адрес «Зенита» связаны с обилием легионеров в составе петербуржцев. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Факел» 6 мая в 27-м туре РПЛ дома сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1, забив пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Во время матча болельщики скандировали кричалку: «Зенит» — позор российского футбола».

«Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, все равно много иностранцев. Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом», — сказал Квеквескири.

«Факел» осудил оскорбительные кричалки своих фанатов в адрес «Зенита»
Спорт
Фото:телеграм-канал ФК «Факел»

На вопрос, считает ли он, что «Зенит» является позором российского футбола, футболист ответил: «Нет. Они считают правильным иметь такое количество иностранцев и несколько российских игроков. Есть еще Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может».

«Факел» накануне выступил с заявлением, в котором осудил оскорбительные скандирования болельщиков в адрес соперников.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Зенит» лидирует с 51 очком.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит ФК Факел болельщики
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