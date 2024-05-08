МВД: Задержали бойца ММА Никархо, который врезался в разводной мост в Петербурге

Задержали бойца ММА Никархо, который въехал в разводной мост в Петербурге

Ибрагим Исламова, известный по прозвищу Никархо, 25 апреля на каршеринговом Porsche Cayenne врезался в разводную часть Троицкого моста. Спустя почти две недели экс-чемпиона Hardcore задержали в Москве

Ибрагим Исламов (Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

Полиция Петербурга задержала в Москве бойца ММА Ибрагим Исламова, известного по прозвищу Никархо, который на каршеринговом Porsche Cayenne устроил ДТП на Троицком мосту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе петербургского управления МВД.

Инцидент произошел ночью 25 апреля, Porsche Cayenne, двигавшийся по встречке, въехал в раздвижную часть Троицкого моста. В результате ДТП пострадавших не было, а водитель скрылся с места аварии, бросив машину.

По данному факту следственным управлением УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

Виновник аварии был задержан утром 8 мая. «В ходе служебной командировки в Москву петербургские полицейские задержали злоумышленника в квартире дома 78/3 по Люблинской улице. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в Санкт-Петербург», — сообщили в МВД.

Исламов ранее объяснял факт оставления места аварии тем, что он находился в шоковом состоянии и у него из головы «текла кровь ручьем».

25-летний Исламов известен по выступлениям в российских промоушенах Hardcore FC (был чемпионом в полусреднем весе), Hardcore Boxing, Арена FC, RUH. Ближайший поединок у него запланирован на 23 мая против Якова Букина на турнире Ural FC 7 в Тольятти.