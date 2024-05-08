Задержали бойца ММА Никархо, который въехал в разводной мост в Петербурге
Полиция Петербурга задержала в Москве бойца ММА Ибрагим Исламова, известного по прозвищу Никархо, который на каршеринговом Porsche Cayenne устроил ДТП на Троицком мосту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе петербургского управления МВД.
Инцидент произошел ночью 25 апреля, Porsche Cayenne, двигавшийся по встречке, въехал в раздвижную часть Троицкого моста. В результате ДТП пострадавших не было, а водитель скрылся с места аварии, бросив машину.
По данному факту следственным управлением УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).
Виновник аварии был задержан утром 8 мая. «В ходе служебной командировки в Москву петербургские полицейские задержали злоумышленника в квартире дома 78/3 по Люблинской улице. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в Санкт-Петербург», — сообщили в МВД.
Исламов ранее объяснял факт оставления места аварии тем, что он находился в шоковом состоянии и у него из головы «текла кровь ручьем».
25-летний Исламов известен по выступлениям в российских промоушенах Hardcore FC (был чемпионом в полусреднем весе), Hardcore Boxing, Арена FC, RUH. Ближайший поединок у него запланирован на 23 мая против Якова Букина на турнире Ural FC 7 в Тольятти.
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