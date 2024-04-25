В Петербурге водитель врезался в разводившийся мост

Троицкий мост в Санкт-Петербурге (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

В Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль врезался в разводную часть моста, об этом сообщили РБК в ГУ МВД по городу.

«Каршеринговый автомобиль врезался в разводную часть моста, водитель скрылся. Сейчас его местонахождение устанавливают. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве

Как уточняет телеграм-канал «Mash на Мойке», черный Porsche Cayenne попытался проскочить по разведенному Троицкому мосту.

В июне 2022 года в Москве на 65-м км внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) 43-летний мужчина упал с моста на проезжавший автомобиль Porsche.