В WADA пока не получили от России взнос в размере $1,267 млн за 2023 год

В WADA заявили, что пока не получили от России взнос за 2023 год

Россия единственная из крупных плательщиков не перечислила взнос в размере $1,267 млн в бюджет WADA в 2023 году. В феврале министр спорта Олег Матыцин говорил, что с WADA удалось договориться о новой формуле ежегодных взносов

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия все еще не выплатила взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) за 2023 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $1,267 млн», — сказали в WADA.

В сентябре 2023 года стало известно, что Россия единственная из крупных плательщиков не перечислила взнос в бюджет WADA в 2023 году. В Минспорте это объяснили поиском новой формулы взносов без привязки к членству в Совете Европы.

Минспорт тогда отмечал, что общая утвержденная государствами формула финансирования WADA отсутствует, а ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. В Европе ежегодные взносы стран в бюджет WADA привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в организации.

В феврале 2024-го министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Россия договорилась с WADA внести взнос за 2023 год.