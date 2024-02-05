Глава WADA заявил о наличии у агентства «атомных бомб» в виде санкций

Глава WADA Витольд Банька: У нас в руках есть «атомные бомбы» санкций

Банька, неоднократно выражавший недоверие российской антидопинговой системе, собрался остаться во главе WADA. Владимир Путин ранее объяснял отношение WADA к России попыткой чиновников «оправдать ожидания» перед выборами

Витольд Банька (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Действующий глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил в эфире польской радиостанции RMF, что в 2025 году снова будет баллотироваться на этот пост, поскольку считает агентство организацией огромной геополитической значимости.

По словам Баньки, бывшего министра спорта и туризма Польши, избранного в 2019 году главой WADA, ему нравится работать в международных структурах, а у всемирного агентства в руках есть свои «атомные бомбы» в виде возможности вводить санкции.

«У нас есть возможность вводить санкции не только в отношении спортсменов, но и в отношении целых правительств и стран, которые не соблюдают наш антидопинговый кодекс, — возможность отстранять от Олимпийских игр», — сказал Банька.

По словам главы WADA, он ожидает увидеть на Олимпиаде в Париже «небольшую группу» спортсменов из России, которые, по его мнению, будут «категорически против» военной операции на Украине.

Банька в очередной раз обвинил российское правительство в создании «допинг-системы» на Олимпиаде в Сочи, хотя комиссия МОК под руководством Самюэля Шмида в 2017 году не нашла доказательств существования в России «государственной системы допинга». Президент Владимир Путин в 2017 году заявлял, что в России были «достоверно выявленные» случаи применения допинга, однако государственной системы поддержки допинга здесь «никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет».

В прошлом году Банька заявлял о недоверии к российской антидопинговой системе. Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова на это заявляла, что агентство приняло все рекомендованные WADA положения, которые гарантируют его независимость.

В конце января директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял, что администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в России спортивных мероприятий и главные надежды в этом плане возлагаются на WADA и лично Баньку.

Путин 31 января объяснил действия WADA в отношении России тем, что чиновники агентства «делают все, чтобы оправдать ожидания тех, кто их поддерживает» из-за истекающих в 2025 году полномочий.