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Кучеров и Панарин вошли в тройку лучших игроков недели в НХЛ

Кучеров, Кросби и Панарин вошли в тройку звезд недели в НХЛ
Никита Кучеров вернул себе лидерство в гонке бомбардиров и установил несколько рекордов. Сидни Кросби и Артемий Панарин набрали шесть и восемь очков соответственно в четырех играх
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: David Kirouac / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, возглавляющий рейтинг бомбардиров сезона, был признан лучшим игроком прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Кучеров в четырех матчах забросил шайбу и сделал девять передач, его команда обеспечила себе место в плей-офф. Форвард установил рекорд по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ среди россиян (130) и клубный рекорд по очкам за сезон, а также превзошел рекорд по передачам среди правых нападающих (90).

Второй звездой недели стал канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого пять голов и передача в четырех матчах.

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Артемий Панарин и Мика&nbsp;Зибанежад

Третий в списке лучших игроков — российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который забросил две шайбы и сделал шесть передач в четырех встречах, а также повторил рекорд результативности нынешнего века среди левых нападающих НХЛ (115 очков).

У Кучерова в этом сезоне 43 гола и 93 передачи в 76 играх, у Панарина — 46 голов и 69 передач в 78 матчах. Кросби набрал 85 очков (40+45) в 77 матчах.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 18 апреля.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей россияне в НХЛ НХЛ Никита Кучеров Артемий Панарин
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