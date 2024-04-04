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Кучеров обновил два рекорда в одном матче НХЛ

Кучеров обновил два рекорда в одном матче НХЛ
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче против «Торонто». Нападающий установил рекорд по набранным очкам игроков «Лайтнинг» и обновил достижение среди россиян в НХЛ
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Reuters)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях обыграла «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

У «Тампы» заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман (11-я минута), Брейден Пойнт (23), Стивен Стэмкос (29) и Ник Пол (55). В составе «Торонто» отличился Остон Мэттьюс (19).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился тремя голевыми передачами. Форвард, который набрал 130 очков (42 шайбы + 88 голевых передач) в 74 матчах текущего сезона, установил рекорд по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ среди россиян. Нападающий обновил предыдущий рекорд (128), который он установил в сезоне 2018/19, превзойдя результат Александра Могильного (127).

Кучеров вернул себе первое место в НХЛ в списке бомбардиров сезона
Спорт
Никита Кучеров

Кроме того, Кучеров также установил рекорд «Лайтнинг» по очкам за сезон, превзойдя свой собственный результат, установленный в сезоне 2018/19 (128 очков).

Также до прошлого сезона Кучеров был рекордсменом по очкам за сезон в XXI веке среди всех хоккеистов. На данный момент рекорд принадлежит Коннору Макдэвиду, который в сезоне 2022/23 набрал 153 очка в 82 играх регулярного чемпионата.

Кучеров возглавляет гонку бомбардиров в текущем сезоне. Ближайшим преследователем россиянина является канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший 127 (47+80) очков в 75 матчах.

Россиянин возглавляет список бомбардиров сезона НХЛ, набрав 130 очков в 70 матчах. Ближайшим преследователем является канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккионнон (127), который отстает от Кучерова на три очка.

30-летний Кучеров является обладателем двух Кубков Стэнли, завоеванных в 2020 году и в 2021 году в составе «Тампы». Он занимает третье место среди действующих российских хоккеистов НХЛ по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ и третье место среди всех российских хоккеистов НХЛ по набранным очкам, по количеству передач и по числу голов в матчах Кубка Стэнли.

«Тампа» набрала 91 очко в 75 матчах и занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе. «Торонто» расположился на третьем месте в Атлантическом дивизионе с 95 очками после 75 встреч.

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Теги
Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мейпл Лифс Никита Кучеров
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