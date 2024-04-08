Панарин повторил рекорд результативности XXI века в НХЛ

В матче против «Монреаль Канадиенс» Панарин набрал четыре очка. Всего с начала сезона на его счету 115 очков

Артемий Панарин и Мика Зибанежад (Фото: NHL.com @NHLdotcom)

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим игроком встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс», в котором его клуб одержал победу со счетом 5:2. Российский хоккеист записал на свой счет гол и три результативные передачи. Благодаря этим четырем очкам он повторил рекорд результативности нынешнего века среди левых нападающих НХЛ. Теперь на его счету 115 очков. В нынешнем веке столько же набирали Джонни Годро и Джонатан Юбердо в сезоне 2021/22.

При этом Панарин уже в этом матче мог установить рекорд, но его бросок угодил в штангу за две минуты до конца третьего периода, когда гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

Рекордсменом за всю историю лиги является Люк Робитайл, набравший в сезоне 1992/93 125 очков.

32-летний Панарин является одним из лучших российских хоккеистов. Форвард выступает за «Рейнджерс» с июля 2019 года. Тогда он подписал соглашение на семь сезонов со средней зарплатой $11,6 млн за каждый. Ранее россиянин играл в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус».