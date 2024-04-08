 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Панарин повторил рекорд результативности XXI века в НХЛ

Панарин повторил рекорд по очкам для левых нападающих XXI века
В матче против «Монреаль Канадиенс» Панарин набрал четыре очка. Всего с начала сезона на его счету 115 очков
Артемий Панарин и Мика&nbsp;Зибанежад
Артемий Панарин и Мика Зибанежад (Фото: NHL.com @NHLdotcom)

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим игроком встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс», в котором его клуб одержал победу со счетом 5:2. Российский хоккеист записал на свой счет гол и три результативные передачи. Благодаря этим четырем очкам он повторил рекорд результативности нынешнего века среди левых нападающих НХЛ. Теперь на его счету 115 очков. В нынешнем веке столько же набирали Джонни Годро и Джонатан Юбердо в сезоне 2021/22.

При этом Панарин уже в этом матче мог установить рекорд, но его бросок угодил в штангу за две минуты до конца третьего периода, когда гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

Рекордсменом за всю историю лиги является Люк Робитайл, набравший в сезоне 1992/93 125 очков.

32-летний Панарин является одним из лучших российских хоккеистов. Форвард выступает за «Рейнджерс» с июля 2019 года. Тогда он подписал соглашение на семь сезонов со средней зарплатой $11,6 млн за каждый. Ранее россиянин играл в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус».

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Артемий Панарин Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ рекорд россияне в НХЛ
Материалы по теме
Матч команды Панарина начался с массовой драки
Спорт
Панарин побил снайперский рекорд века среди незадрафтованных игроков
Спорт
Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
ФСБ задержала пять человек по делу об «украинских колл-центрах» и ₽7 млрд Политика, 10:33
В Мариуполе ФСБ задержала взломщика университетского сайта Общество, 10:32
Расписки Globaltrans упали вопреки росту финансовых показателей Инвестиции, 10:29
В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал молоковоз Политика, 10:15
Акции «Норникеля» выросли в первый день торгов после сплита 1:100 Инвестиции, 10:14
Панарин повторил рекорд результативности XXI века в НХЛ Спорт, 10:12
Первый человек с мозговым имплантом Neuralink в голове: что он уже может Pro, 10:11
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Бразильский суд начал расследование против Маска из-за X Технологии и медиа, 10:09
Власти Орска объявили эвакуацию жителей поселка Лесоторговый Общество, 10:09
Курс биткоина вырос до $70 тыс. Крипто, 10:06
Регионы с наибольшими сборами НДФЛ с состоятельных россиян. Инфографика Финансы, 10:00
В МИДе сообщили, что Россия не будет трогать здание посольства Украины Политика, 09:59
«Ведомости» узнали о планах «Озон фармацевтики» осенью провести IPO Инвестиции, 09:56
Власти сообщили о более 10 тыс. затопленных домов в Оренбургской области Общество, 09:54