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Хачанов и Сафиуллин вышли во второй круг турнира «Мастерс» в Монте-Карло

Хачанов и Сафиуллин вышли во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло
Оба россиянина победили соперников в двух сетах. Карен Хачанов в следующем круге встретится с Франсиско Серундоло, а Роман Сафиуллин — с Новаком Джоковичем
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов с победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло с призовым фондом почти €6 млн.

В первом круге Хачанов, 17-й в мировом рейтинге, обыграл британца Кэмерона Норри (30) — 7:5, 7:6 (7:3).

В другом матче первого круга Роман Сафиуллин (41) победил испанца Хауме Муньяра (72) со счетом 7:5, 6:1.

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Во втором круге Сафиуллин сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, а Хачанов — с аргентинцем Франсиско Серундоло (22).

Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублев.

Рублев и Даниил Медведев начнут выступление на турнире со второго круга.

Победитель турнира в Монте-Карло получит 1000 рейтинговых очков и более €900 тыс. призовых.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Карен Хачанов Роман Сафиуллин
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