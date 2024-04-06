«Локомотив» оказался в шаге от выхода в финал плей-офф КХЛ
Ярославский «Локомотив» в гостях обыграл челябинский «Трактор» со счетом 2:1 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Егор Аверин (3-я минута) и Георгий Иванов (34-я). У проигравших отличился Семен Дер-Аргучинцев (58-я).
Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Локомотива». Четвертый матч состоится 8 апреля в Челябинске.
В регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» занял шестое место в Восточной конференции, «Локомотив» был третьим на Западе.
В первом раунде плей-офф «Локомотив» победил московский ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина, в 1/4 финала оказался сильнее омского «Авангарда».
«Трактор» в 1/8 финала прошел уфимский «Салават Юлаев», в 1/4 финала — московское «Динамо», победителя регулярного чемпионата.
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