Российский футболист рассказал о планах выступать за сборную Грузии
Российский полузащитник «Пари Нижний Новгород» Константин Марадишвили рассказал «Спорт-Экспрессу» о планах выступать за сборную Грузии.
«Пока вопрос выступления за сборную решает Федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В федерации говорят, что пока идут отборочные матчи, нужно определенное время», — сказал Марадишвили.
По словам 23-летнего футболиста, грузинский паспорт он получил еще в сентябре 2023 года.
На вопрос, что повлияло на итоговое решение выступать за сборную Грузии, Марадишвили ответил: «Взрослею, потихоньку переосмысливаю все, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии».
Критики после своего решения Марадишвили не опасается. «У меня по линии отца все родственники — грузины. Почему не могу выступать за сборную Грузии? Да и столько я уже выслушал негатива на этот счет, что сейчас уже без разницы», — добавил футболист.
Марадишвили, воспитанник ЦСКА, с 2020 года получал вызовы в молодежную сборную России, в ее составе он провел шесть матчей. В «Пари НН» полузащитник перешел в декабре 2023 года на правах аренды из «Локомотива»,
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