Российский футболист рассказал о планах выступать за сборную Грузии

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили, который на правах аренды выступает за «Пари НН», сообщил, что заявка в ФИФА на смену его спортивного гражданства уже была подана

Константин Марадишвили (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Российский полузащитник «Пари Нижний Новгород» Константин Марадишвили рассказал «Спорт-Экспрессу» о планах выступать за сборную Грузии.

«Пока вопрос выступления за сборную решает Федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В федерации говорят, что пока идут отборочные матчи, нужно определенное время», — сказал Марадишвили.

По словам 23-летнего футболиста, грузинский паспорт он получил еще в сентябре 2023 года.

На вопрос, что повлияло на итоговое решение выступать за сборную Грузии, Марадишвили ответил: «Взрослею, потихоньку переосмысливаю все, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии».

Критики после своего решения Марадишвили не опасается. «У меня по линии отца все родственники — грузины. Почему не могу выступать за сборную Грузии? Да и столько я уже выслушал негатива на этот счет, что сейчас уже без разницы», — добавил футболист.

Марадишвили, воспитанник ЦСКА, с 2020 года получал вызовы в молодежную сборную России, в ее составе он провел шесть матчей. В «Пари НН» полузащитник перешел в декабре 2023 года на правах аренды из «Локомотива»,