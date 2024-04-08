Украинским спортсменам запретят совместные фото с россиянами на Олимпиаде

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что организация скоро утвердит рекомендации отказаться от совместных фото, интервью и рукопожатий с россиянами

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих на Олимпиаде в Токио (Фото: Michael Steele / Getty Images)

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона рассказал о подготовке протокола поведения украинских спортсменов с россиянами на Олимпиаде в Париже.

По его словам, среди общих рекомендаций будет не приветствовать россиян, не стоять с ними на совместных фотографиях, не давать совместные интервью и не пожимать руку, сообщает «Интерфакс — Украина».

По словам главы НОК, рекомендации утвердят после консультаций с комиссией спортсменов.

Гутцайт отметил, что украинская сторона также общается по поводу этих правил с международными федерациями, чтобы к украинским спортсменам не возникло претензий.

Украинские спортсмены после начала спецоперации в феврале 2022 года отказываются от рукопожатий и совместных фотографий с россиянами во многих видах спорта, в том числе досрочно покидая церемонии награждения.

В марте глава МОК Томас Бах не исключил повторения на Олимпиаде скандала, который произошел на чемпионате мира по фехтованию в 2023 году из-за отказа украинки Ольги Харлан. Украинку сначала дисквалифицировали из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, затем исполком международной федерации (FIE) принял решение приостановить дисквалификацию, а Бах пообещал Харлан в качестве «уникального исключения» дополнительную квоту на Игры.

Ранее в МОК сообщили, что на Олимпиаде в Париже смогут выступить не более 55 российских спортсменов в нейтральном статусе и они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия.