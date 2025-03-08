Луис Энрике сделал пост про дебют в «Зените» в Томске, перепутав геолокацию

Бразилец по ошибке сделал пост про дебют в «Зените» в ночном клубе Томска

Луис Энрике провел первый матч за «Зенит» против «Факела» в Воронеже. Бразильский полузащитник перепутал геолокацию, указав ночной клуб «Факел» в Томске

Луис Энрике (Фото: fc-zenit.ru)

Бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике сделал пост в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) о своем дебютном матче в России, но перепутал геолокацию.

«Зенит» 8 марта в гостях обыграл воронежский «Факел» в 20-м туре РПЛ со счетом 2:0. Новичок петербургского клуба в качестве локации матча указал ночной клуб «Факел», который находится в Томске.

Футболист сборной Бразилии Луис Энрике был куплен в конце января у «Ботафого» за сумму более €30 млн. В матче с «Факелом» он отыграл 86 минут.

В следующем туре «Зенит» 16 марта в гостях сыграет с московским «Спартаком».