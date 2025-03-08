Чусовитина в 49 лет выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике

Легендарная гимнастка победила в опорном прыжке на соревнованиях в Баку

Оксана Чусовитина (Фото: Frank Hammerschmidt / dpa / Global Look Press)

Представительница Узбекистан Оксана Чусовитина стала победительницей соревнований в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Баку.

49-летняя Чусовитина показала результат 13,516 балла.

Второе место заняла 30-летняя словенка Тея Белак (13,366), третьей стала ее соотечественница 31-летняя Тьяса Кисселеф (13,283).

Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана.

В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе Объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.

Ранее Чусовитина говорила, что будет пытаться отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. На Игры в Париже она не сумела квалифицироваться из-за травмы.