Станут ли впервые два россиянина чемпионами UFC. Главное о бое Анкалаева

Магомед Анкалаев поборется с Алексом Перейрой за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Что нужно знать о поединке и кого эксперты называют фаворитом — в материале «РБК Спорт»

Магомед Анкалаев (Фото: Global Look Press)

Бой россиянина Магомеда Анкалаева и чемпиона UFC в полутяжелом весе бразильца Алекса Перейры возглавит турнир UFC 313, который состоится 9 марта.

В случае победы Анкалаева впервые в истории сразу два россиянина могут стать чемпионами в двух весовых категориях. Среди российских бойцов на данный момент одним титулом в легком весе обладает Ислам Махачев.

Форма бойцов

Анкалаев в последнем бою в октябре 2024 года победил австрийца Александра Ракича и получил право на титульный поединок. Всего на счету 32-летнего россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья. Эта ничья была в декабре 2022 года в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против поляка Яна Блаховича. Анкалаев занимает первое место в рейтинге UFC в своей весовой категории.

На счету 37-летнего Перейры 12 побед и два поражения в ММА, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года. Бразилец в своем последнем бою 5 октября победил американца Халила Раунтри нокаутом в четвертом раунде.

Бывший двукратный чемпион UFC Даниэль Кормье раскритиковал тренировочный лагерь Перейры. «Алекса видели в Австралии на прошлой неделе, он жал руку Дрейку перед его концертом. Что Перейра там делал? Через две недели у него бой! Анкалаев уже здесь в Лас-Вегасе, я видел его в UFC PI на прошлой неделе. Он действительно настроен выиграть этот бой у Алекса», − сказал Кормье ESPN MMA.

Перейра ответил бывшему чемпиону, что поводов для беспокойства нет. «Мы работаем», — сказал он.

Повлияет ли то, что бой пройдет во время Рамадана

Один из журналистов спросил главу UFC Дэйну Уайта на пресс-конференции, почему он «не пожалел Анкалаева» и поставил бой во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря, в течение которого мусульмане воздерживаются от еды и питья в светлое время суток. В этом году он пройдет с 28 февраля по 29 марта.

Уайт отметил, что не видит ничего особенного в том, что россиянин проведет титульный бой в Рамадан. «Если у вас столько бойцов-мусульман и никто из них не будет драться во время Рамадана, то что произойдет, когда они будут чемпионами и т.д.? Нам нужно проводить бои. Если ты хочешь получать шансы, то тебе нужно драться», — ответил глава UFC.

Анкалаев отметил, что это «испытание» сделает его сильнее. «Перейра считает, что из-за Рамадана у него есть шанс победить меня», — добавил боец.

Претендент на титул отмечал, что «драться во время Рамадана — это не очень хорошо». Однако он не мог упустить возможность и не принять бой, поскольку неизвестно, когда в следующий раз организация предоставила бы такой шанс. «Так что, очевидно, это не идеально, но это та возможность, которую мы должны использовать сейчас», — сказал Анкалаев MMAmania.

Что говорят перед боем

Алекс Перейра (Фото: Global Look Press)

Действующий чемпион одержал десять побед нокаутом, еще два боя он выиграл решением судей.

Перейра считает, что бой с Анкалаевым станет для него отличным опытом. «Посмотрим, сможет ли он продержаться 25 минут против меня. Если он не справится со мной за это время, то ему придется драться в стойке, и тогда мы все знаем, что будет дальше», — заявил Перейра.

По словам бразильца, бой с Анкалаевым был организован по его инициативе. «Я — тот, кто пришел туда и сказал, что хочу подраться с Анкалаевым прямо сейчас. Я не вру, просто спросите у Дэйны Уайта», — цитирует Перейру журналист Ариэль Хельвани в соцсети Х.

Анкалаев назвал чушью слова Перейры. «Месяц назад он хотел другого соперника. Но UFC сказали ему драться со мной, а сейчас он выставляет это как свою идею. <...>. Алекс, не ври, ты не просил меня. Это тупик».

Магомед Анкалаев (Фото: Global Look Press)

Перед боем Перейра предложил Анкалаеву пари: проигравший в поединке переведет $200 тыс. на благотворительность, которую выберет победитель. Однако Анкалаев ответил, что не будет спорить на деньги.

«Как мусульманин я могу сказать, что ставки запрещены в исламе. Кроме того, каждый год я как мусульманин обязан отдавать 2,5% своего состояния на благотворительность, это один из пяти столпов ислама. Многим детям по всему миру нужна помощь, и мы можем заниматься этим после боя, но нам необязательно афишировать такие поступки», — написал Анкалаев.

Кто фаворит

Эксперты не выявили фаворита в поединке. Российские букмекеры отдают небольшое предпочтение Анкалаеву, американские — Перейре. Разделились и мнения бойцов ММА.