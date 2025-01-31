Глава UFC ответил на вопрос о чемпионском бое россиянина в Рамадан

Магомед Анкалаев 8 марта проведет поединок с чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой. По словам Дэйны Уайта, нет ничего особенного в том, что бой россиянина пройдет во время священного для мусульман месяца

Магомед Анкалаев (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Глава UFC Дэйна Уайт не видит ничего особенного в том, что россиянин Магомед Анкалаев проведет титульный бой во время священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Бой Анкалаева и чемпиона UFC в полутяжелом весе бразильца Алекса Перейры возглавит турнир UFC 313, который пройдет 8 марта.

Один из журналистов спросил Уайта, почему он «не пожалел Анкалаева» и поставил бой во время Рамадана. «Если у вас столько бойцов-мусульман и никто из них не будет драться во время Рамадана, то что произойдет, когда они будут чемпионами и т.д.? Нам нужно проводить бои. Если ты хочешь получать шансы, то тебе нужно драться», — ответил глава UFC.

Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря, в течение которого мусульмане воздерживаются от еды и питья в светлое время суток. В этом году он пройдет с 28 февраля по 29 марта.

Анкалаев в последнем бою в октябре 2024 года победил австрийца Александра Ракича и получил право на титульный поединок. Всего на счету 32-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. Эта ничья была в декабре 2022 года в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против поляка Яна Блаховича. Анкалаев занимает первое место в рейтинге UFC в своей весовой категории.