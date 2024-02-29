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Эксклюзив

Кто является фаворитом розыгрыша плей-офф КХЛ

Стартует плей-офф КХЛ: все о фаворитах и темных лошадках
В Континентальной хоккейной лиге определились все пары, которые с 29 февраля будут участвовать в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина сезона 2023/24. Кого называют фаворитом турнира — в подборке «РБК Спорт»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Все пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)

Восточная конференция:

  • «Металлург» (1) — «Амур» (8);
  • «Авангард» (2) — «Лада» (7);
  • «Салават Юлаев» (3) — «Трактор» (6);
  • «Ак Барс» (4) — «Автомобилист» (5).

Западная конференция:

  • «Динамо» Москва (1) — «Динамо» Минск (8);
  • СКА (2) — «Торпедо» (7);
  • «Локомотив» (3) — ЦСКА (6);
  • «Спартак» (4) — «Северсталь» (5).

Мнение экспертов

Валерий Каменский, член правления Федерации хоккея России, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли

«Сезон был очень интересным и непредсказуемым. Много красивых игр. Думаю, что будет самый интересный плей-офф. Не могу сказать, что ЦСКА провел неудачный сезон. Они два раза выиграли Кубок, у спортсменов накапливается усталость. Думаю, это было тактическое решение, чтобы пройти сезон ровно, но в плей-офф мы будем ждать от них яркой игры. У них великолепная команда. Они могут оставить свои силы на плей-офф. Ребята опытные, знают, как играть в Кубке Гагарина. Думаю, что с ними будет тяжело. Фаворитов много в плей-офф: СКА, ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо», «Северсталь» может побороться, «Авангард», «Ак Барс», «Трактор». Будет много сюрпризов. В плей-офф все пары интересные, потому что идет борьба на выбывание. Трудно предсказать какую-то пару», — заявил Каменский «РБК Спорт».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Спартака»

«Сейчас начнется самое интересное — плей-офф. Много фаворитов. Самое главное — это московское «Динамо», у них есть стабильность и порядок. Абсолютно все пары интересные, еще интереснее будет после первого тура, когда начнутся перекрестные матчи. Все команды и проваливались в сезоне, и были показательные игры у них. Появилось много новых команд, на которые никто не надеялся. Все матчи плей-офф будут захватывающими. У ЦСКА опыта вагон и две вагонетки, поэтому не нужно их списывать со счетов, несмотря на неудачный регулярный чемпионат. Это опытнейшая команда, за два года никого не потеряли. Желание у них будет сумасшедшее», — сказал Кожевников «РБК Спорт».

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«В регулярном чемпионате команды играли сериями побед и сериями поражений на протяжении всего сезона. В течение последних двух сезонов состав ЦСКА почти не изменился. Оба года команда выигрывала Кубок Гагарина. Это очень сильное достижение, говорящее о харизме коллектива. Они умеют собираться в нужный момент, и этот момент наступает сейчас. Никого нельзя назвать фаворитом, нельзя списывать со счетов «Динамо» (Минск), это очень интересная команда. В серии с московским «Динамо» нужно пристально наблюдать за ними, поскольку команды чем-то похожи. В принципе, клубы, которые будут играть между собой в Западной конференции, приблизительно одного стиля, за исключением СКА — «Торпедо», поскольку петербургский клуб — более силовая команда, но у «Торпедо» есть шансы за счет великолепного контроля шайбы, могут добиться успеха. Самая консервативная пара с самым консервативным хоккеем — это ЦСКА — «Локомотив». Они очень похожи своей игрой. У «Локомотива» очень обточены действия игроков в обороне, хорошо организована игра; ЦСКА непредсказуем за счет мастерства своих игроков и их взаимодействий. Это будет очень интересная серия», — сказал Дементьев «РБК Спорт».

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Александр Зайцев, бывший арбитр международной категории

«Регулярка запомнилась непредсказуемостью. Много очень удивили «Северсталь» и «Торпедо» в отрицательном плане. Даже «Динамо» (Минск) в некоторых матчах проявил себя очень хорошо. ЦСКА, думаю, что уже перегорели. Два года подряд держать свою марку в одном тонусе очень тяжело. Скорее всего, от этого все и происходит. И вратарская линия не очень хорошая, отсюда и такие результаты. В плей-офф пока фаворитом может быть любой, кроме последних мест. Самая интересная пара, скорее всего, «Локомотив» — ЦСКА. Основной победы у ЦСКА, скорее всего, не будет, но они поцепляются. Опыт у них есть», — отметил Зайцев в беседе с «РБК Спорт».

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы

«Согласен, что это самый яркий регулярный чемпионат за последние годы. Много команд показывали хороший хоккей: и «Спартак», и «Торпедо», и СКА, за исключением последнего матча. Но регулярный чемпионат не дает права на что‑то точно рассчитывать в плей‑офф. Нужно ждать сюрпризов. Сейчас для всех команд все начинается заново, фаворитов теперь нет», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

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