 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Китайский клуб Слуцкого выиграл третий матч подряд

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого выиграл третий матч подряд
«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Циндао Вест Кост» со счетом 2:0. Команда российского тренера выиграла все три официальных матча в нынешнем сезоне с общим счетом 5:0
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Циндао Вест Кост» со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура чемпионата Китая.

Голы забили Сефас Малеле (22-я минута) и Андре (37).

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда выиграла все три официальных матча под его руководством с общим счетом 5:0.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» стал обладателем Суперкубка Китая.

«Зенит» разгромил клуб Слуцкого со счетом 6:0
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Зенит»

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 31 марта в гостях сыграет с «Шаньдун Тайшань».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России, с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», он был без команды. На протяжении карьеры тренер возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

Читайте на РБК Pro
Что, если не доллар: спасут ли вклады в юани от обесценивания рубля
ChatGPT сделал приложение с нуля: неоднозначный опыт российской компании
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Китай Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
Материалы по теме
Слуцкий выиграл первый трофей с клубом «Шанхай Шэньхуа»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
В ЕК раскрыли порядок выплат по пакету помощи Украине на €50 млрд Политика, 18:23
Башкан Гагаузии заявила, что желает дружбы с Россией Политика, 18:13
Китайский клуб Слуцкого выиграл третий матч подряд Спорт, 18:12
Коммунист пересказал слова Макрона об условии отправки войск на Украину Политика, 18:01
ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Аденском заливе Политика, 17:47
МОК анонсировал заседание по россиянам на церемонии открытия Олимпиады Спорт, 17:22
Минфин заявил, что сбои в продаже алкоголя не были связаны с ЕГАИС Общество, 17:18
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с Эрдоганом Политика, 17:13
Приз лучшему игроку месяца в АПЛ впервые в истории получил датчанин Спорт, 17:12
Индийская компания назвала срок первого полета прототипа летающего такси Технологии и медиа, 16:53
«Салават Юлаев» оказался в шаге от вылета в первом раунде плей-офф КХЛ Спорт, 16:52
Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Говорит НеМосква» Технологии и медиа, 16:37
Экономисты улучшили прогноз роста ВВП Сингапура из-за Тейлор Свифт Экономика, 16:26
Акинфеев обновил два рекорда РПЛ в матче с «Крыльями Советов» Спорт, 16:23