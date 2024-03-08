Китайский клуб Слуцкого выиграл третий матч подряд

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого выиграл третий матч подряд

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Циндао Вест Кост» со счетом 2:0. Команда российского тренера выиграла все три официальных матча в нынешнем сезоне с общим счетом 5:0

Леонид Слуцкий (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Циндао Вест Кост» со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура чемпионата Китая.

Голы забили Сефас Малеле (22-я минута) и Андре (37).

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда выиграла все три официальных матча под его руководством с общим счетом 5:0.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» стал обладателем Суперкубка Китая.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 31 марта в гостях сыграет с «Шаньдун Тайшань».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России, с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», он был без команды. На протяжении карьеры тренер возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.