Китайский клуб Слуцкого выиграл третий матч подряд
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Циндао Вест Кост» со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура чемпионата Китая.
Голы забили Сефас Малеле (22-я минута) и Андре (37).
«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда выиграла все три официальных матча под его руководством с общим счетом 5:0.
Ранее «Шанхай Шэньхуа» стал обладателем Суперкубка Китая.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 31 марта в гостях сыграет с «Шаньдун Тайшань».
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России, с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», он был без команды. На протяжении карьеры тренер возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.
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