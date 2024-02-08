«Зенит» разгромил клуб Слуцкого со счетом 6:0

Матч прошел в Дохе в рамках товарищеского Кубка равноправия, в котором также играют бразильский «Сантос» и катарский «Аль-Духаиль». Лучший бомбардир «Зенита» Матео Кассьерра оформил хет-трик

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» одержал вторую победу на товарищеском Кубке равноправия в Катаре, разгромив «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

Матч в Дохе завершился со счетом 6:0. Хет-трик сделал Матео Кассьерра (42-я, 47-я и 60-я минуты), по мячу забили Педро (2), Дуглас дос Сантос (54) и Густаво Мантуан (82).

«Зенит» 5 февраля обыграл на турнире местный «Аль-Духаиль» (2:0), а 13 февраля должен встретиться с бразильским «Сантосом».

Шанхайский клуб ранее обыграл и бразильскую, и катарскую команду.

Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» с нового года.