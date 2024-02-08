«Зенит» разгромил клуб Слуцкого со счетом 6:0
Петербургский «Зенит» одержал вторую победу на товарищеском Кубке равноправия в Катаре, разгромив «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.
Матч в Дохе завершился со счетом 6:0. Хет-трик сделал Матео Кассьерра (42-я, 47-я и 60-я минуты), по мячу забили Педро (2), Дуглас дос Сантос (54) и Густаво Мантуан (82).
«Зенит» 5 февраля обыграл на турнире местный «Аль-Духаиль» (2:0), а 13 февраля должен встретиться с бразильским «Сантосом».
Шанхайский клуб ранее обыграл и бразильскую, и катарскую команду.
Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» с нового года.
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