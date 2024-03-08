Хёйлунн стал первым датчанином в АПЛ, получившим приз лучшему игроку месяца

Приз лучшему игроку месяца в АПЛ впервые в истории получил датчанин

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн в феврале забил пять голов и отдал одну результативную передачу в пяти матчах

Расмус Хёйлунн (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн признан лучшим футболистом февраля в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.

В прошедшем месяце 21-летний форвард забил пять голов и отдал одну результативную передачу в пяти матчах.

Хёйлунн стал первым датчанином в истории АПЛ, которому удалось получить эту награду.

На приз также претендовали Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Жуан Гомес («Вулверхэмптон») и Родриго Мунис («Фулхэм»).

Последний раз приз лучшему футболисту АПЛ игрок МЮ получал в ноябре — это сделал защитник Гарри Магуайр.

Лучшим тренером февраля стал Микель Артета из «Арсенала». Лондонский клуб одержал четыре победы в четырех матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 18:2. Испанец получил эту награду седьмой раз в карьере.