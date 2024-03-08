 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Приз лучшему игроку месяца в АПЛ впервые в истории получил датчанин

Хёйлунн стал первым датчанином в АПЛ, получившим приз лучшему игроку месяца
Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн в феврале забил пять голов и отдал одну результативную передачу в пяти матчах
Расмус Хёйлунн
Расмус Хёйлунн (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн признан лучшим футболистом февраля в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.

В прошедшем месяце 21-летний форвард забил пять голов и отдал одну результативную передачу в пяти матчах.

Хёйлунн стал первым датчанином в истории АПЛ, которому удалось получить эту награду.

Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» выбыл на три недели из-за травмы
Спорт
Расмус Хёйлунн

На приз также претендовали Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Жуан Гомес («Вулверхэмптон») и Родриго Мунис («Фулхэм»).

Последний раз приз лучшему футболисту АПЛ игрок МЮ получал в ноябре — это сделал защитник Гарри Магуайр.

Лучшим тренером февраля стал Микель Артета из «Арсенала». Лондонский клуб одержал четыре победы в четырех матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 18:2. Испанец получил эту награду седьмой раз в карьере.

Читайте на РБК Pro
Что, если не доллар: спасут ли вклады в юани от обесценивания рубля
ChatGPT сделал приложение с нуля: неоднозначный опыт российской компании
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» завершил продажу акций клуба миллиардеру Рэтклиффу
Спорт
Фоден принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Манчестер Юнайтед»
Спорт
«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» благодаря рекордному голу Хёйлунна
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
В ЕК раскрыли порядок выплат по пакету помощи Украине на €50 млрд Политика, 18:23
Башкан Гагаузии заявила, что желает дружбы с Россией Политика, 18:13
Китайский клуб Слуцкого выиграл третий матч подряд Спорт, 18:12
Коммунист пересказал слова Макрона об условии отправки войск на Украину Политика, 18:01
ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Аденском заливе Политика, 17:47
МОК анонсировал заседание по россиянам на церемонии открытия Олимпиады Спорт, 17:22
Минфин заявил, что сбои в продаже алкоголя не были связаны с ЕГАИС Общество, 17:18
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с Эрдоганом Политика, 17:13
Приз лучшему игроку месяца в АПЛ впервые в истории получил датчанин Спорт, 17:12
Индийская компания назвала срок первого полета прототипа летающего такси Технологии и медиа, 16:53
«Салават Юлаев» оказался в шаге от вылета в первом раунде плей-офф КХЛ Спорт, 16:52
Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Говорит НеМосква» Технологии и медиа, 16:37
Экономисты улучшили прогноз роста ВВП Сингапура из-за Тейлор Свифт Экономика, 16:26
Акинфеев обновил два рекорда РПЛ в матче с «Крыльями Советов» Спорт, 16:23