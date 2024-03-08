Приз лучшему игроку месяца в АПЛ впервые в истории получил датчанин
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн признан лучшим футболистом февраля в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.
В прошедшем месяце 21-летний форвард забил пять голов и отдал одну результативную передачу в пяти матчах.
Хёйлунн стал первым датчанином в истории АПЛ, которому удалось получить эту награду.
На приз также претендовали Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Жуан Гомес («Вулверхэмптон») и Родриго Мунис («Фулхэм»).
Последний раз приз лучшему футболисту АПЛ игрок МЮ получал в ноябре — это сделал защитник Гарри Магуайр.
Лучшим тренером февраля стал Микель Артета из «Арсенала». Лондонский клуб одержал четыре победы в четырех матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 18:2. Испанец получил эту награду седьмой раз в карьере.
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