Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» выбыл на три недели из-за травмы
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн выбыл на две-три недели из-за мышечной травмы. Об этом сообщается на сайте английского клуба.
«Манчестер Юнайтед» ближайший матч проведет в субботу против «Фулхэма» в 26-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ)
21-летний датчанин в семью голами является лучшим бомбардиром МЮ в нынешнем сезоне в АПЛ. Причем все эти семь мячей он забил в шести последних матчах.
Хёйлунн перешел в английский клуб из итальянской «Аталанты» летом прошлого года за €83 млн.
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 25 матчах. Лидирует «Ливерпуль» (60).
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