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Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» выбыл на три недели из-за травмы

Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» Хёйлунн выбыл на три недели из-за травмы
Датский нападающий Расмус Хёйлунн в шести последних матчах АПЛ забил семь голов
Расмус Хёйлунн
Расмус Хёйлунн (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн выбыл на две-три недели из-за мышечной травмы. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

«Манчестер Юнайтед» ближайший матч проведет в субботу против «Фулхэма» в 26-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ)

21-летний датчанин в семью голами является лучшим бомбардиром МЮ в нынешнем сезоне в АПЛ. Причем все эти семь мячей он забил в шести последних матчах.

«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» благодаря рекордному голу Хёйлунна
Спорт
Расмус Хойлунд (в центре) в матче с &laquo;Вест Хэмом&raquo;

Хёйлунн перешел в английский клуб из итальянской «Аталанты» летом прошлого года за €83 млн.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 25 матчах. Лидирует «Ливерпуль» (60).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн
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