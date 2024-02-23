Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» Хёйлунн выбыл на три недели из-за травмы

Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» выбыл на три недели из-за травмы

Датский нападающий Расмус Хёйлунн в шести последних матчах АПЛ забил семь голов

Расмус Хёйлунн (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн выбыл на две-три недели из-за мышечной травмы. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

«Манчестер Юнайтед» ближайший матч проведет в субботу против «Фулхэма» в 26-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ)

21-летний датчанин в семью голами является лучшим бомбардиром МЮ в нынешнем сезоне в АПЛ. Причем все эти семь мячей он забил в шести последних матчах.

Хёйлунн перешел в английский клуб из итальянской «Аталанты» летом прошлого года за €83 млн.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 25 матчах. Лидирует «Ливерпуль» (60).