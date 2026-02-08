Сноубордист Карл завоевал золото на ОИ в параллельном гигантском слаломе
Австрийский сноубордист Бенджамин Карл завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Италии.
В финале он обошел Ким Сан Кюма из Южной Кореи. Бронза досталась болгарину Тервелу Замфирову.
Это уже второе олимпийское золото для Карла. Первую победу он одержал в 2022 году на Играх в Пекине в той же дисциплине. Также на его счету серебро Олимпиады 2010 года в Ванкувере (параллельный гигантский слалом) и бронза Игр в Сочи (параллельный слалом).
Среди женщин золото завоевала чешская сноубордистка Зузанна Мадерова. В финале она опередила Сабину Пайер из Австрии. Третье место заняла итальянка Лучия Дальмассо.
Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля.
