Сноубордист Карл завоевал золото на ОИ в параллельном гигантском слаломе

Среди женщин в этой же дисциплине победу одержала чешка Зузанна Мадерова

Фото: David Ramos / Getty Images

Австрийский сноубордист Бенджамин Карл завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Италии.

В финале он обошел Ким Сан Кюма из Южной Кореи. Бронза досталась болгарину Тервелу Замфирову.

Это уже второе олимпийское золото для Карла. Первую победу он одержал в 2022 году на Играх в Пекине в той же дисциплине. Также на его счету серебро Олимпиады 2010 года в Ванкувере (параллельный гигантский слалом) и бронза Игр в Сочи (параллельный слалом).

Среди женщин золото завоевала чешская сноубордистка Зузанна Мадерова. В финале она опередила Сабину Пайер из Австрии. Третье место заняла итальянка Лучия Дальмассо.

Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля.