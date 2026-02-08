Коростелев и Непряева привезли на Олимпиаду в Италии около 100 пар лыж

Лыжники Коростелев и Непряева участвуют в Играх в нейтральном статусе. В первой олимпийской гонке Непряева заняла 17-е место

Дарья Непряева (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева привезли на Олимпийские игры в Италии по 40–50 пар лыж. Об этом ТАСС рассказал тренер Данил Акимов, который находится со спортсменами на Играх.

«Стандартно у каждого спортсмена от 40 до 50 пар лыж, но есть еще и тестовые. Кроме того, нужно учитывать, что спортсмены здесь тоже получают лыжи», — сказал Акимов.

Специалисты по подготовке лыж также, как и спортсмены, должны были получить нейтральный статус. Тренер отметил, что, несмотря на то, что допустили всего нескольких сервисменов, с подготовкой спортивного инвентаря они справляются и «людей хватает».

Лыжники Коростелев и Непряева участвуют в Играх в нейтральном статусе.

Непряева 7 февраля на Олимпиаде заняла 17-е место в скиатлоне, во время гонки она допустила падение. Следующий старт лыжницы запланирован 9 февраля на личный спринт классическим стилем.

Дебютная гонка Коростелева на Играх в Италии пройдет 8 февраля. Он примет участие в скиатлоне.