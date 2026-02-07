 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Непряева объяснила 17-е место на ОИ отсутствием международного опыта

Непряева после 17-го места на Играх: «Нужно побегать на международных стартах»
Сюжет
Олимпиада-2026
Российская лыжница, отстав в скиатлоне от победительницы почти на четыре минуты и упав на дистанции, заявила, что ей не хватает международного опыта, но она надеется на прогресс
Дарья Непряева
Дарья Непряева (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Российская лыжница Дарья Непряева после дебюта на Олимпиаде считает, что ей необходимо больше международного опыта. Об этом она рассказала Sport24.

Спортсменка заняла 17-е место в скиатлоне, преодолев 20 км за 57 минут 41,3 секунды и отстав от победившей шведки Фриды Карлссон на 3 минуты 56,1 секунды. Во время гонки Непряева допустила падение, оно произошло на третьем круге первой части скиатлона.

«Я была морально готова к выступлению на международном уровне. Мне Наташа (старшая сестра) рассказала о том, что тут вообще все не так, как в России. А я ей не верила! Но все равно была к этому готова. Нужно просто побегать на международных стартах», — сказала Непряева.

Лыжница настроена оптимистично, приводя в пример карьеру своей сестры Натальи Терентьевой. «Она тоже в первый в сезон на мировом уровне занимала 6–8–10-е места. На следующий год она была в топ-5, а еще через года — в числе главных лидеров. Все идет своим чередом, нужно просто это прочувствовать», — добавила спортсменка.

Сестра Непряевой, 30-летняя Наталья Терентьева, на Олимпиаде в Пекине выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также на ее счету бронза в эстафете на Играх-2018. В 2022 году лыжница выиграла Кубок мира и «Тур де Ски».

Следующий старт Непряевой на Олимпиаде запланирован на личный спринт классическим стилем, который состоится 9 февраля.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Дарья Непряева Наталья Терентьева (Непряева) лыжники Олимпиада-2026
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
