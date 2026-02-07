Непряева объяснила 17-е место на ОИ отсутствием международного опыта

Российская лыжница, отстав в скиатлоне от победительницы почти на четыре минуты и упав на дистанции, заявила, что ей не хватает международного опыта, но она надеется на прогресс

Дарья Непряева (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Российская лыжница Дарья Непряева после дебюта на Олимпиаде считает, что ей необходимо больше международного опыта. Об этом она рассказала Sport24.

Спортсменка заняла 17-е место в скиатлоне, преодолев 20 км за 57 минут 41,3 секунды и отстав от победившей шведки Фриды Карлссон на 3 минуты 56,1 секунды. Во время гонки Непряева допустила падение, оно произошло на третьем круге первой части скиатлона.

«Я была морально готова к выступлению на международном уровне. Мне Наташа (старшая сестра) рассказала о том, что тут вообще все не так, как в России. А я ей не верила! Но все равно была к этому готова. Нужно просто побегать на международных стартах», — сказала Непряева.

Лыжница настроена оптимистично, приводя в пример карьеру своей сестры Натальи Терентьевой. «Она тоже в первый в сезон на мировом уровне занимала 6–8–10-е места. На следующий год она была в топ-5, а еще через года — в числе главных лидеров. Все идет своим чередом, нужно просто это прочувствовать», — добавила спортсменка.

Сестра Непряевой, 30-летняя Наталья Терентьева, на Олимпиаде в Пекине выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также на ее счету бронза в эстафете на Играх-2018. В 2022 году лыжница выиграла Кубок мира и «Тур де Ски».

Следующий старт Непряевой на Олимпиаде запланирован на личный спринт классическим стилем, который состоится 9 февраля.