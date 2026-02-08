Медаль Олимпиады раскололась. Что происходит на Играх

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпиаде-2026 стартовал второй соревновательный день. Что происходит на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо — в онлайне «РБК Спорта»

Фото: Alex Slitz /Getty Image

Когда выступают россияне: 13:30. Горные лыжи. Юлия Плешкова (скоростной спуск)

14:30. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (скиатлон)

19:00. Санный спорт. Павел Репилов (третий и четвертый заезды)

10:20. Сегодня также состоится женский скоростной спуск. И там выступит легендарная американка Линдси Вонн, которая дебютировала на Олимпиаде еще в 2002 году.

Рекордсмена по победам в общем зачете в истории горнолыжного спорта перед Олимпиадой получила травму — разрыв крестообразных связок. Обычно с такими повреждениями не выступают на соревнованиях. А скоростной спуск — одна из самых опасных дисциплин, здесь скорость достигает 150 км/ч.

Но Вонн решила рискнуть. Она в 40 лет вернулась в горнолыжный спорт только ради Олимпиады. В 41 год удивила всех и победила на этапе Кубка мира в скоростном спуске.

Эксперты называют решение Вонн выступать с такой травмой безумием. «Должно быть, она инопланетянка», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона Ингемара Стенмарка SVT.

Партнер Вонн по сборной Микаэла Шиффрин напомнила, что она не раз совершала невероятные вещи.

«Вам может показаться это безумием, но она, вероятно, хорошо знает свой организм. Скорее всего, она бы не пошла, если не была уверена. Она уже совершала невероятные вещи», — отметила одна из самых титулованных горнолыжниц в истории.

9:50. Сегодня на Олимпиаде выступят три россиянина. Наиболее реальные шансы на медаль имеет лыжник Савелий Коростелев в скиатлоне.

В горнолыжном спорте десятилетиями доминируют альпийские страны и США. Российская горнолыжница Юлия Плешкова — единственная из российской команды имеет олимпийский опыт. На Играх-2022 заняла 20-е место в скоростном спуске, на чемпионате мира-2021 в Кортина-д’Ампеццо — стала 27-й.

У Павла Репилова призрачные шансы на медали после двух попыток. Пока он 16-й.

9:30. Серебряная медаль шведской лыжницы Эбба Андерссон раскололась. «Это было глупо. Я догоняла Фриду Карлссон, и в этот момент медаль раскололась на части и упала в снег. Я пыталась склеить ее, но одна из трех частей потерялась на улице», — цитирует Андерссон в интервью SVT.