Олимпиада-2026⁠,
0

Медаль Олимпиады раскололась. Что происходит на Играх

Медаль Олимпийских игр-2026 раскололась
Сюжет
Олимпиада-2026
В воскресенье, 8 февраля, на Олимпиаде-2026 стартовал второй соревновательный день. Что происходит на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо — в онлайне «РБК Спорта»
Фото: Alex Slitz /Getty Image
Фото: Alex Slitz /Getty Image

Когда выступают россияне:

  • 13:30. Горные лыжи. Юлия Плешкова (скоростной спуск)
  • 14:30. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (скиатлон)
  • 19:00. Санный спорт. Павел Репилов (третий и четвертый заезды)

Фото: Медальная таблица
Фото: Медальная таблица

10:20. Сегодня также состоится женский скоростной спуск. И там выступит легендарная американка Линдси Вонн, которая дебютировала на Олимпиаде еще в 2002 году.

Рекордсмена по победам в общем зачете в истории горнолыжного спорта перед Олимпиадой получила травму — разрыв крестообразных связок. Обычно с такими повреждениями не выступают на соревнованиях. А скоростной спуск — одна из самых опасных дисциплин, здесь скорость достигает 150 км/ч.

Но Вонн решила рискнуть. Она в 40 лет вернулась в горнолыжный спорт только ради Олимпиады. В 41 год удивила всех и победила на этапе Кубка мира в скоростном спуске.

Эксперты называют решение Вонн выступать с такой травмой безумием. «Должно быть, она инопланетянка», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона Ингемара Стенмарка SVT.

Партнер Вонн по сборной Микаэла Шиффрин напомнила, что она не раз совершала невероятные вещи.

«Вам может показаться это безумием, но она, вероятно, хорошо знает свой организм. Скорее всего, она бы не пошла, если не была уверена. Она уже совершала невероятные вещи», — отметила одна из самых титулованных горнолыжниц в истории.

9:50. Сегодня на Олимпиаде выступят три россиянина. Наиболее реальные шансы на медаль имеет лыжник Савелий Коростелев в скиатлоне.

В горнолыжном спорте десятилетиями доминируют альпийские страны и США. Российская горнолыжница Юлия Плешкова — единственная из российской команды имеет олимпийский опыт. На Играх-2022 заняла 20-е место в скоростном спуске, на чемпионате мира-2021 в Кортина-д’Ампеццо — стала 27-й.

У Павла Репилова призрачные шансы на медали после двух попыток. Пока он 16-й.

В какие дни ждать от россиян медалей на Олимпийских играх 2026 года

9:30. Серебряная медаль шведской лыжницы Эбба Андерссон раскололась. «Это было глупо. Я догоняла Фриду Карлссон, и в этот момент медаль раскололась на части и упала в снег. Я пыталась склеить ее, но одна из трех частей потерялась на улице», — цитирует Андерссон в интервью SVT.

Главные события первого дня Олимпиады

Как выступили россияне

🇷🇺🎿 Дарья Непряева стала 17-й в скиатлоне после падения на спуске, на котором также не удержалась и фаворитка Джесси Диггинс (США). Первой финишировала шведка Фрида Карлссон.

🇷🇺⛸ Конькобежка Ксения Коржова стала 12-й на 3000 м. Победу сенсационно одержала Франческа Лоллобриджида и сделала это с олимпийским рекордом. Легендарная Мартина Сабликова снялась из-за болезни. Эта Олимпиада может стать шестой для нее.

🇷🇺🛷Павел Репилов — 16-й после двух попыток в санях.

Остальные события первого соревновательного дня

  • Первое золото Олимпиады завоевал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен. Но внимание СМИ было приковано к обладателю серебра Джованни Франдзони из Италии. Они вспомнили, что Франдзони на престижных соревнованиях по горнолыжному спорту среди юношей проиграл многократному чемпиону турниров «Большого шлема» Яннику Синнеру.
  • В женских прыжках с трамплина не обошлось без сенсации — победила норвежка Анна Одине Стрем, эксперты и букмекеры ставили на словенку Ники Превц.
  • В мужском биг-эйре победил японец Кира Кимура.
  • Американский фигурист Илья Малинин сенсационно проиграл короткую программу в командном турнире. Неоспоримый лидер мирового фигурного катания отстает на 10 баллов от Юмы Кагиямы. В финале Гран-при сложилась схожая ситуация. Тогда Малинин занял третье место в короткой программе — и тоже из-за ошибок в каскаде 4-й аксель + 3-й тулуп. И тогда отставание от лидера Юмы Кагияма составляло 15 баллов. Но в итоге Малинин выиграл финал Гран-при с мировым рекордом.
  • Российскому фигуристу Петру Гуменнику не позволили выступить в короткой программе под композицию из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. По этой же причине ему не позволили выступить под саундтрек из «Дюны». В результате в режиме цейтнота выбрали музыку к фильму «Онегин» Сарика Андреасяна — Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко сообщила, что костюм претерпит небольшие изменения.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Теги
Олимпиада-2026 Савелий Коростелев Павел Репилов Юлия Плешкова россияне на Олимпиаде-2026
