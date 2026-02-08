Олимпийский чемпион покинул штаб клуба КХЛ менее чем через два месяца
«Шанхай Дрэгонс» и чемпион Олимпиады-1992, тренер Алексей Ковалев расторгли контракт по соглашению сторон, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.
Китайский клуб в конце декабря 2025 года объявил, что Ковалев стал ассистентом главного тренера Жерара Галлана до конца сезона. Галлан через две недели покинул команду из-за проблем со здоровьем. 17 января «Дрэгонс» возглавил канадец Митч Лав.
Ковалев уже работал в китайской команде (до этого сезона она называлась «Куньлунь» и базировалась в подмосковных Мытищах) в 2018–2022 годах, в том числе был главным тренером клуба. После этого Ковалев работал в «Спартаке» до ноября 2025 года.
«Дрэгонс» идут девятыми в Западной конференции.
