Две олимпийские чемпионки решили выступать дуэтом в танцах на льду
Олимпийские чемпионки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт в танцах на льду на шоу «Art on Ice Gala» в Цюрихе и планируют участвовать еще в нескольких представлениях в Швейцарии, пишет AFP.
Француженка Пападакис выиграла Олимпиаду в Пекине в дуэте с Гийомом Сизероном, пара завершила карьеру в декабре 2024-го. Американка Хаббелл выступала с Закари Донохью и стала чемпионкой командного турнира Пекина после того, как сборную России лишили победы из-за допинг-дела Камилы Валиевой.
Фигуристы тренировались на одном катке в Монреале, а Канада в 2022-м первой разрешила однополым дуэтам участвовать в соревнованиях.
По словам Пападакис, однажды на тренировке они покатались вместе ради смеха, но сочли, что «это круто», и пообещали после окончания соревновательной карьеры «попробовать по-настоящему».
«Спортивный мир может быть более консервативным, чем, скажем, мир искусства, и танцы на льду как бы заполняют этот пробел», — отметила Хаббелл.
Фигуристки заявили, что изменение международных правил с целью разрешить выступать однополым дуэтам не было их основной целью, но они не против внести свой вклад в это.
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