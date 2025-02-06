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Две олимпийские чемпионки решили выступать дуэтом в танцах на льду

Чемпионки Олимпиад Пападакис и Хаббелл решили выступать дуэтом в танцах на льду
Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл выступают на шоу в Швейцарии как дуэт. По словам фигуристок, они сначала в шутку попробовали кататься вместе, но потом решили вернуться к этому после завершения карьеры
Мэдисон Хаббелл и Габриэла Пападакис
Мэдисон Хаббелл и Габриэла Пападакис (Фото: Laurent Lairys / Dppi / Global Look Press)

Олимпийские чемпионки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт в танцах на льду на шоу «Art on Ice Gala» в Цюрихе и планируют участвовать еще в нескольких представлениях в Швейцарии, пишет AFP.

Француженка Пападакис выиграла Олимпиаду в Пекине в дуэте с Гийомом Сизероном, пара завершила карьеру в декабре 2024-го. Американка Хаббелл выступала с Закари Донохью и стала чемпионкой командного турнира Пекина после того, как сборную России лишили победы из-за допинг-дела Камилы Валиевой.

Фигуристы тренировались на одном катке в Монреале, а Канада в 2022-м первой разрешила однополым дуэтам участвовать в соревнованиях.

По словам Пападакис, однажды на тренировке они покатались вместе ради смеха, но сочли, что «это круто», и пообещали после окончания соревновательной карьеры «попробовать по-настоящему».

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«Спортивный мир может быть более консервативным, чем, скажем, мир искусства, и танцы на льду как бы заполняют этот пробел», — отметила Хаббелл.

Фигуристки заявили, что изменение международных правил с целью разрешить выступать однополым дуэтам не было их основной целью, но они не против внести свой вклад в это.

Обсудить новость можно в телеграм-канале «РБК Спорт».

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