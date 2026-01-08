FIS дала нейтральный статус еще трем российским спортсменам

Допуск на международные соревнования получили сноубордистка Софья Афанасьева, выступающий в лыжном двоеборье Самир Мастиев и прыгунья на лыжах с трамплина Александра Кустова

Фото: Michael Reaves / Getty Images

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус еще трем российским спортсменам. Об этом сообщается на сайте организации.

Нейтральный статус получили сноубордистка Софья Афанасьева, выступающий в лыжном двоеборье Самир Мастиев и прыгунья на лыжах с трамплина Александра Кустова. Теперь они смогут принимать участие в международных соревнованиях.

Помимо спортсменов, нейтральный статус получили восемь российских представителей вспомогательного персонала. Общее количество российских представителей с нейтральным статусом от FIS достигло 35.

Несмотря на то что в октябре FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал это решение неправомерным. В результате FIS была вынуждена принять решение CAS и разрешить российским спортсменам подавать заявки на нейтральный статус.

32-летний Мастиев — участник чемпионатов мира и Олимпиады-2022, победитель и призер этапов Кубка России и национальных первенств.

27-летняя Кустова выступала на Олимпиаде-2018 и этапах Кубка мира и чемпионата мира.

19-летняя Афанасьева — двукратная чемпионка России в хафпайпе и победительница этапов Кубка России.