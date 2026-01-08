Гретцки заявил о жульничестве соперников Овечкина в НХЛ

В апреле Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, державшийся более четверти века

Александр Овечкин (Фото: Jamie Sabau / Getty Images)

Хоккеистам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не помогает даже жульничество в обороне против российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом заявил легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки на шоу B/R Open Ice on.

«Соперники жульничают против Александра Овечкина в обороне, но это им не помогает», — сказал Гретцки, рассуждая с легендой НХЛ Хенриком Лундквистом о феномене Овечкина.

В апреле 2025 года Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки. Четырехкратному обладателю Кубка Стэнли понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, Овечкину — на один меньше.

Сейчас на счету 39-летнего россиянина 915 шайб. В матче против «Даллас Старз» 8 января форвард отличился заброшенной шайбой, но это не помогло «Вашингтону» победить (1:4). Столичная команда впервые в сезоне не набрала очков в игре, в которой Овечкин забил гол.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.