Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,48 x 4,7 2 6,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,58 x 4,3 2 6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,5 x 3,5 2 1,63 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,4 x 3,45 2 1,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

Гретцки заявил о жульничестве соперников Овечкина в НХЛ

Гретцки заявил о жульничестве соперников Александра Овечкина в НХЛ
Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
В апреле Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, державшийся более четверти века
Александр Овечкин&nbsp;
Александр Овечкин  (Фото: Jamie Sabau / Getty Images)

Хоккеистам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не помогает даже жульничество в обороне против российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом заявил легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки на шоу B/R Open Ice on.

«Соперники жульничают против Александра Овечкина в обороне, но это им не помогает», — сказал Гретцки, рассуждая с легендой НХЛ Хенриком Лундквистом о феномене Овечкина.

В апреле 2025 года Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки. Четырехкратному обладателю Кубка Стэнли понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, Овечкину — на один меньше.

Сейчас на счету 39-летнего россиянина 915 шайб. В матче против «Даллас Старз» 8 января форвард отличился заброшенной шайбой, но это не помогло «Вашингтону» победить (1:4). Столичная команда впервые в сезоне не набрала очков в игре, в которой Овечкин забил гол.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.

Полина Мельникова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Уэйн Гретцки
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
