Академия «Триумф» объяснила уход Костылевой к Плющенко

Ранее Елена Костылева ушла от тренера Евгения Плющенко в академию «Триумф» из-за конфликта ее матери с тренером. В четверг, 8 января, спортсменка вновь вернулась к «Ангелам Плющенко»

Елена Костылева (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Причиной прекращения сотрудничества академии фигурного катания «Триумф» и фигуристки Елены Костылевой стало отсутствие режима у спортсменки. Об этом сообщили в телеграм-канале академии.

В четверг фигуристка Елена Костылева вернулась в группу Евгения Плющенко, который ранее прекратил работу с фигуристкой. Спортсменка 21 декабря перешла к тренеру Софье Федченко из академии «Триумф».

«Система нашей академии — это в первую очередь работа: тяжелая и кропотливая над всеми аспектами фигурного катания. Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно это ее спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем», — говорится в сообщении академии.

В академии добавили, что основными причинами стали «систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий, а именно количество прокатов программ целиком».

Также в своем сообщении академия отметила вмешательство матери Костылевой в тренировочный процесс и нарушение ею правил академии, что вносит дискомфорт в атмосферу школы. Также они поблагодарили «Ангелов Плющенко» за то, что те не бросили спортсменку и приняли ее обратно.

Мать фигуристки Ирина Костылева, известная критикой в адрес Плющенко и его академии, в ноябре оказалась в центре внимания после юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место. Тогда Костылева заявила, что сотрудничество с Плющенко стало для Лены «полным фиаско».

Через несколько дней Плющенко сообщил, что обратился к уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с жалобой на мать Костылевой за регулярные нарушения правопорядка и жестокое обращение с ребенком, предоставив видеодоказательства.

В нынешнем сезоне 14-летняя Костылева, победительница первенства России и финала юниорского Гран-при прошлого сезона, продолжила демонстрировать успехи, выиграв этап Гран-при в Москве и заняв второе место в Омске.