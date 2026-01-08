 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Демин рассказал о детской мечте после «невероятной» игры в матче НБА

Егор Демин рассказал о детской мечте после «невероятной» игры в матче НБА
Российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Демин набрал 10 очков в овертайме в домашнем матче против «Орландо». Однако хозяева уступили со счетом 103:104
Егор Демин
Егор Демин (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин с детства представлял, как совершает победный бросок на последних секундах в матче НБА. Его комментарий приводит журналист Эрик Слейтор на странице в X.

«Бруклин» проиграл «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 103:104. За игру Демин набрал 18 очков (10 из них в овертайме), сделал пять подборов и отдал пять передач. Россиянин повторил рекорд Леброна Джеймса и других игроков НБА по реализованным трехочковым броскам в овертайме среди новичков, а также установил клубный рекорд по этому показателю.

«Это был один из тех моментов, о которых я думал в старшей школе или в детстве на тренировках. Я представлял себе, как забиваю победный бросок, пять трехочковых подряд или что-то еще. Это был один из тех моментов, которые я представлял себе еще ребенком. Поэтому это было действительно здорово. Но мы не выиграли, так что это не имеет особого значения», — сказал Демин.

Россиянин повторил рекорд Леброна в НБА
Спорт
Егор Демин

19-летний Демин был задрафтован «Бруклином» под восьмым номером летом 2025 года. Ранее ни один российский баскетболист не был выбран так высоко на драфте НБА.

В Восточной конференции «Бруклин» находится на 13-й позиции (11 побед, 23 поражения), в то время как «Орландо» занимает 7-е место (21 победа, 17 поражений).

В следующем матче «Бруклин» 10 января примет «Лос-Анджелес Клипперс», «Орландо» в этот же день сыграет против «Филадельфии».

