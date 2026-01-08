 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Россиянин повторил рекорд Леброна в НБА

Россиянин Демин повторил рекорд Леброна в НБА
В дополнительное время матча против «Орландо» Егор Демин отметился тремя точными «трешками». Он установил клубный рекорд и повторил рекорд НБА среди новичков, одним из обладателей которого является Леброн Джемс
Егор Демин
Егор Демин (Фото: Al Bello / Getty Images)

Российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин в матче регулярного чемпионата НБА против «Орландо Мэджик» установил рекорд клуба по количеству забитых трехочковых в овертайме. Об этом сообщила пресс-служба «Бруклина» на странице в X.

Для «Бруклина» встреча завершилась в овертайме со счетом 103:104. Легкий форвард Майкл Портер, набравший 34 очка, стал самым результативным в этом матче.

Демин набрал 18 очков, сделав пять подборов и пять передач за почти 31 минуту и 50 секунд на площадке. Главным достижением россиянина стало установление клубного рекорда: он реализовал три трехочковых броска в овертайме. Он повторил рекорд НБА для новичков по этому показателю, который ранее был установлен Леброном Джеймсом, Кармело Энтони, Тайлером Хирро, Брэндоном Найтом и Вальтером Херрманном.

Также Демин повторил сюжет, который 18 лет назад впервые в истории НБА среди новичков продемонстрировал Кевин Дюрант. Игрок совершил два решающих трехочковых попадания в последние тридцать секунд игры в основное время и овертайме, которые либо сравняли счет, либо вывели команду вперед.

Летом 2025 года Демин был выбран на драфте НБА под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории лиги.

Сейчас «Бруклин» занимает 13-е место в Восточной конференции, одержав 11 побед при 23 поражениях. «Орландо» располагается на седьмой строчке с 21 победой и 17 поражениями.

В следующем матче «Бруклин» 10 января примет «Лос-Анджелес Клипперс», «Орландо» в этот же день сыграет против «Филадельфии».

Полина Мельникова
Баскетбол НБА Егор Демин Бруклин Нетс
