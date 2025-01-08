«Спартак» одержал самую крупную за 20 лет «сухую» победу над СКА в КХЛ
Московский «Спартак» обыграл петербургский СКА со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шайбы забросили Герман Рубцов (20-я минута), Ансель Галимов (25, 33), Иван Морозов (30) и Николай Голдобин (34).
Голкипер «Спартака» Артем Загидулин второй раз в сезоне сыграл «на ноль».
Последний раз «Спартак» крупно побеждал СКА в марте 2022 года в матче 1/4 финала плей-офф (6:1). Также для «красно-белых» это самая крупная за 20 лет «сухая» победа над СКА (декабрь 2004 года, 6:0).
Ранее в этом сезоне СКА обыгрывал «Спартак» со счетом 5:2.
«Спартак» набрал 57 очков в 41 матче и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 54 очками в 42 встречах расположился на пятой строчке.
В следующем матче «Спартак» 10 января в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», СКА днем позже тоже в гостях встретится с московским «Динамо».
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