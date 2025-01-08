«СЭ» узнал об интересе ПСЖ к лучшему бомбардиру РПЛ

Трансфер 22-летнего форварда «Спартака» Манфреда Угальде может состояться как в январе, так и летом

Манфред Угальде (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Французский «Пари Сен-Жермен» проявляет предметный интерес к нападающему московского «Спартака» Манфреду Угальде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Трансфер 22-летнего костариканца может состояться как в январе, так и летом.

Ранее TBR Football сообщал, что «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и еще восемь команд чемпионата Англии нацелились на Угальде. Гендиректор «Спартака» Олег Малышев называл минимальной вероятность ухода форварда в зимнее трансферное окно.

Костариканец в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 15 голами. В «Спартак» он перешел в январе прошлого года из голландского «Твенте» за €13 млн.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и завершил год на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Краснодар» и «Зенит» (по 39).