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«Ак Барс» второй раз в сезоне КХЛ обыграл «Салават Юлаев»

Казанский клуб дома победил со счетом 5:1, две шайбы забросил Ник Петан
Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»
Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (17-я минута), Илья Сафонов (32), Ник Петан (34, 36) и Артем Галимов (38). У проигравших отличился Артем Набиев (50).

Ранее в этом сезоне в очных матчах у «Ак Барса» была одна победа при двух поражениях (3:5, 2:3 ОТ, 3:2).

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

«Ак Барс» набрал 54 очка в 41 матче и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 56 очками в 41 встрече расположился на второй строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 11 января примет астанинский «Барыс», «Салават Юлаев» днем ранее в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Остальные результаты дня:

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:0;

«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 5:6 Б;

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:5.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев
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