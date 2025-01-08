«Ак Барс» второй раз в сезоне КХЛ обыграл «Салават Юлаев»
Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (17-я минута), Илья Сафонов (32), Ник Петан (34, 36) и Артем Галимов (38). У проигравших отличился Артем Набиев (50).
Ранее в этом сезоне в очных матчах у «Ак Барса» была одна победа при двух поражениях (3:5, 2:3 ОТ, 3:2).
«Ак Барс» набрал 54 очка в 41 матче и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 56 очками в 41 встрече расположился на второй строчке.
В следующем матче «Ак Барс» 11 января примет астанинский «Барыс», «Салават Юлаев» днем ранее в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».
Остальные результаты дня:
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:0;
«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 5:6 Б;
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:5.
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