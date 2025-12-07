В «Формуле-1» впервые с 2021 года появился новый чемпион
Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем чемпионата «Формулы-1» по итогам последней гонки сезона в Абу-Даби.
Норрис показал в гонке третий результат, уступив Максу Ферстаппену (Red Bull) и своему партнеру по команде Оскару Пиастри.
Однако британцу хватило набранных очков, чтобы стать чемпионом — перед последней гонкой он опережал Ферстаппена на 12 очков в личном зачете.
Положение гонщиков после гонки в Абу-Даби: Норрис — 423 очка, Ферстаппен — 421, Пиастри — 410.
В топ-10 в Абу-Даби попали: Шарль Леклер (Ferrari, четвертый), Джордж Расселл (Mercedes, пятый), Фернандо Алонсо (Aston Martin, шестой), Эстебан Окон (Haas, седьмой), Льюис Хэмилтон (Ferrari, восьмой), Нико Хюлькенберг (Kick Sauber, девятый) и Лэнс Стролл (Aston Martin, десятый).
Предыдущие четыре сезона чемпионом становился Ферстаппен. В этом году он выиграл больше всех гонок (восемь), и ему не хватило всего двух очков до чемпионского титула.
В предыдущий раз чемпионом «Формулы-1» в McLaren становился Льюис Хэмилтон в 2008 году.
Сразу три пилота боролись за титул в последней гонке впервые с 2010 года.
Победителем Кубка конструкторов в этом году досрочно стала команда McLaren (833 очка), второе место у Mercedes (469), третье — у Red Bull (451).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили