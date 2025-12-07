 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,65 x 4,2 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,7 x 4,15 2 1,67 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,2 x 4,4 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,2 x 3,9 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,15 x 3,65 2 3,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 1,98 x 3,9 2 3,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,35 x 3,9 2 2,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,25 x 3,4 2 3,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,3 x 5,6 2 9,5 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,28 x 7 2 7,8 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

В «Формуле-1» впервые с 2021 года появился новый чемпион

Гонщик McLaren Ландо Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»
Тройку призеров последней гонки в Абу-Даби составили Ферстаппен, Пиастри и Норрис. Британцу достаточно было попасть в число призеров. Предыдущие четыре сезона титул брал Ферстаппен
Ландо Норрис
Ландо Норрис (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем чемпионата «Формулы-1» по итогам последней гонки сезона в Абу-Даби.

Норрис показал в гонке третий результат, уступив Максу Ферстаппену (Red Bull) и своему партнеру по команде Оскару Пиастри.

Однако британцу хватило набранных очков, чтобы стать чемпионом — перед последней гонкой он опережал Ферстаппена на 12 очков в личном зачете.

Положение гонщиков после гонки в Абу-Даби: Норрис — 423 очка, Ферстаппен — 421, Пиастри — 410.

В топ-10 в Абу-Даби попали: Шарль Леклер (Ferrari, четвертый), Джордж Расселл (Mercedes, пятый), Фернандо Алонсо (Aston Martin, шестой), Эстебан Окон (Haas, седьмой), Льюис Хэмилтон (Ferrari, восьмой), Нико Хюлькенберг (Kick Sauber, девятый) и Лэнс Стролл (Aston Martin, десятый).

Предыдущие четыре сезона чемпионом становился Ферстаппен. В этом году он выиграл больше всех гонок (восемь), и ему не хватило всего двух очков до чемпионского титула.

В предыдущий раз чемпионом «Формулы-1» в McLaren становился Льюис Хэмилтон в 2008 году.

Сразу три пилота боролись за титул в последней гонке впервые с 2010 года.

Победителем Кубка конструкторов в этом году досрочно стала команда McLaren (833 очка), второе место у Mercedes (469), третье — у Red Bull (451).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Ландо Норрис Макс Ферстаппен Оскар Пиастри Формула-1
Ландо Норрис фото
Ландо Норрис
автогонщик
13 ноября 1999 года
Макс Ферстаппен фото
Макс Ферстаппен
автогонщик
30 сентября 1997 года
Материалы по теме
В F1 самый напряженный финиш за 15 лет. Чего ждать от последней гонки
Спорт
Ферстаппен выиграл квалификацию последнего Гран-при в сезоне «Формулы-1»
Спорт
Red Bull назвал партнера Ферстаппена на сезон-2026 «Формулы-1»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 18:54 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 18:54
Как данные меняют российский бизнес и что они говорят о потребителе Радио, 19:02
Германия призвала Китай добиться от России «серьезных переговоров» о мире Политика, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 18:59
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Почва для инноваций: как новые удобрения снижают риски агробизнеса Отрасли, 18:32
«Локомотив» крупно обыграл аутсайдера РПЛ Спорт, 18:28
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Кибербезопасность как услуга: почему бизнес отдает защиту на аутсорс Тренды, 18:27
В МИДе призвали США удержаться от «сползания» к конфликту с Венесуэлой Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 18:05
В Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания Общество, 18:03
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49