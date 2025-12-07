Главный тренер махачкалинского «Динамо» подал в отставку после проигрыша
Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
«Динамо» в воскресенье вдесятером проиграло на своем поле «Пари НН» со счетом 0:1.
Биджиев возглавлял команду с февраля 2024 года.
После 18 туров «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с четырехматчевой безвыигрышной серией (три поражения, одна ничья).
В Кубке России команда вылетела в четвертьфинал нижней сетки плей-офф, где сыграет с «Ростовом».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили