Главный тренер махачкалинского «Динамо» подал в отставку после проигрыша

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев подал в отставку после проигрыша

Хасанби Биджиев возглавлял команду с февраля 2024 года. В последних четырех матчах РПЛ «Динамо» набрало только одно очко

Хасанби Биджиев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

«Динамо» в воскресенье вдесятером проиграло на своем поле «Пари НН» со счетом 0:1.

Биджиев возглавлял команду с февраля 2024 года.

После 18 туров «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с четырехматчевой безвыигрышной серией (три поражения, одна ничья).

В Кубке России команда вылетела в четвертьфинал нижней сетки плей-офф, где сыграет с «Ростовом».