 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,67 x 4,2 2 5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,7 x 4,15 2 1,67 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,2 x 4,4 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,2 x 3,9 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,15 x 3,65 2 3,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 1,98 x 3,95 2 3,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,35 x 3,9 2 2,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,25 x 3,4 2 3,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,3 x 5,6 2 9,5 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,28 x 7 2 7,8 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Главный тренер махачкалинского «Динамо» подал в отставку после проигрыша

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев подал в отставку после проигрыша
Хасанби Биджиев возглавлял команду с февраля 2024 года. В последних четырех матчах РПЛ «Динамо» набрало только одно очко
Хасанби Биджиев
Хасанби Биджиев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

«Динамо» в воскресенье вдесятером проиграло на своем поле «Пари НН» со счетом 0:1.

Биджиев возглавлял команду с февраля 2024 года.

«Пари НН» покинул зону вылета из РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

После 18 туров «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с четырехматчевой безвыигрышной серией (три поражения, одна ничья).

В Кубке России команда вылетела в четвертьфинал нижней сетки плей-офф, где сыграет с «Ростовом».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Махачкала
Материалы по теме
Сборная Белоруссии по футболу расторгла контракт с испанским тренером
Спорт
Клуб КХЛ уволил лучшего тренера в своей истории
Спорт
Сменивший Карпина в «Ростове» испанский тренер продлил контракт с клубом
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 17:24
Пассажирский экспресс: как развивается отечественное вагоностроение Отрасли, 17:32
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Президент Израиля ответил на просьбу Трампа помиловать Нетаньяху Политика, 17:31
Гонщик McLaren Ландо Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1» Спорт, 17:30
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Как внедрение ПАК влияет на IТ-инфраструктуру банков Отрасли, 17:22
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
На Украине сообщили о повреждении плотины Печенежского водохранилища Общество, 17:08
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 17:05
Умер фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в Москве Общество, 17:01
Главный тренер махачкалинского «Динамо» подал в отставку после проигрыша Спорт, 16:55
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Новая Третьяковка возобновила работу Общество, 16:55
Как меняется автомобильный рынок России Отрасли, 16:52