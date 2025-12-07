«Пари НН» покинул зону вылета из РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»
«Пари НН» покинул зону вылета, победив в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинское «Динамо».
Матч в Каспийске завершился со счетом 1:0 в пользу нижегородцев.
Мяч на 37-й минуте забил Хуан Боселли, который реализовал пенальти.
«Динамо» на 20-й минуте осталось вдесятером после удаления Джемала Табидзе за фол последней надежды.
В 19-м туре, который пройдет уже в марте, «Динамо» примет казанский «Рубин», а нижегородский клуб сыграет на выезде с «Локомотивом».
