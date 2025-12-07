«Пари НН» покинул зону вылета из РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»

Матч в Каспийске закончился со счетом 1:0 в пользу нижегородцев. Гол забил Боселли с пенальти. «Динамо» в середине первого тайма осталось в меньшинстве

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

«Пари НН» покинул зону вылета, победив в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинское «Динамо».

Матч в Каспийске завершился со счетом 1:0 в пользу нижегородцев.

Мяч на 37-й минуте забил Хуан Боселли, который реализовал пенальти.

«Динамо» на 20-й минуте осталось вдесятером после удаления Джемала Табидзе за фол последней надежды.

В 19-м туре, который пройдет уже в марте, «Динамо» примет казанский «Рубин», а нижегородский клуб сыграет на выезде с «Локомотивом».