Большунов пропустил церемонию награждения после проигрыша на финише

Большунов упустил победу в масс-старте в Тюмени на финише, после чего не пришел на награждение. Тренер сборной Бородавко заявил, что лидер сборной России торопился на самолет

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не пришел на церемонию награждения по итогам масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени.

Большунов в воскресенье стал вторым в гонке на 20 км классическим стилем. Он лидировал на финишной прямой, но его на 0,1 секунды опередил Савелий Коростелев. Третьим стал Сергей Ардашев.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала в телеграм-канале фотографию призеров гонки, на которой нет Большунова.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сказал ТАСС, что Большунов не успевал прийти на церемонию. «Он улетает домой, уже в дороге», — отметил тренер.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отметил, что Большунов уже не впервые не приходит на церемонию награждения.

«Мы все его любим за его лыжный талант, за яростную борьбу, но выйди на пьедестал. Там люди пришли на тебя посмотреть. Это просто некрасиво», — сказал Губерниев Vseprosport.

Большунов пропустил в Тюмени гонку на 10 км и спринт из-за отстранения за конфликт с Александром Бакуровым на предыдущем этапе Кубка России в Кировске. Тогда Большунов толкнул соперника после финиша и нанес ему травму.