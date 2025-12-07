 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,73 x 4,15 2 4,75 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,6 x 4,15 2 1,68 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,2 x 4,3 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,2 x 3,9 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,15 x 3,65 2 3,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 2 x 3,9 2 3,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,35 x 3,9 2 2,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,25 x 3,4 2 3,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,3 x 5,6 2 9,5 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,28 x 7 2 7,8 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Большунов пропустил церемонию награждения после проигрыша на финише

Большунов пропустил церемонию награждения после проигрыша на финише масс-старта
Большунов упустил победу в масс-старте в Тюмени на финише, после чего не пришел на награждение. Тренер сборной Бородавко заявил, что лидер сборной России торопился на самолет
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не пришел на церемонию награждения по итогам масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени.

Большунов в воскресенье стал вторым в гонке на 20 км классическим стилем. Он лидировал на финишной прямой, но его на 0,1 секунды опередил Савелий Коростелев. Третьим стал Сергей Ардашев.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала в телеграм-канале фотографию призеров гонки, на которой нет Большунова.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сказал ТАСС, что Большунов не успевал прийти на церемонию. «Он улетает домой, уже в дороге», — отметил тренер.

Большунов проиграл 0,1 секунды Коростелеву на финише масс-старта в Тюмени
Спорт
Александр Большунов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отметил, что Большунов уже не впервые не приходит на церемонию награждения.

«Мы все его любим за его лыжный талант, за яростную борьбу, но выйди на пьедестал. Там люди пришли на тебя посмотреть. Это просто некрасиво», — сказал Губерниев Vseprosport.

Большунов пропустил в Тюмени гонку на 10 км и спринт из-за отстранения за конфликт с Александром Бакуровым на предыдущем этапе Кубка России в Кировске. Тогда Большунов толкнул соперника после финиша и нанес ему травму.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов
Материалы по теме
Тренер Большунова заявил, что Бакуров «не совсем честен»
Спорт
Федерация лыжных гонок призвала Большунова и Бакурова помириться
Спорт
Член совета FIS заявил, что Большунов не претендует на нейтральный статус
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 15:34 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 15:34
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Дмитриев назвал «вдумчивой» атмосферу встречи Путина с делегацией США Политика, 15:58
Фьючерсы на цифровые активы: плюсы и минусы для инвесторов Инвестиции, 15:58
Сын Трампа удивился числу суперкаров с украинскими номерами в Монако Общество, 15:57
Макрон пригрозил жесткими мерами ЕС в торговом споре с Китаем Политика, 15:52
Здание Новой Третьяковки временно закрыли для посещения Общество, 15:51
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Большунов пропустил церемонию награждения после проигрыша на финише Спорт, 15:43
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 15:40
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения Общество, 15:35
Кремль раскрыл, на сколько хватит активов России для поддержки Украины Политика, 15:33
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Президента Словакии внесли в базу данных сайта «Миротворец» Политика, 15:16