Большунов проиграл 0,1 секунды Коростелеву на финише масс-старта в Тюмени
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал вторым в классическом масс-старте на 20 км, уступив лидерство Савелию Коростелеву на финише. Гонка прошла в рамках второго этапа Кубка России в Тюмени.
Коростелев показал время 41 минута 3,3 секунды, на финишной прямой он догнал Большунова и выиграл у него 0,1 секунды.
Третье место занял Сергей Ардашев с отставанием 2,1 секунды.
Большунов вышел на старт впервые после классической «разделки» на 15 км на предыдущем этапе Кубка в Кировске. Лыжник был отстранен за инцидент с Александром Бакуровым, которого он толкнул после финиша в спринте и нанес ему травму.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее в воскресенье рассказала в эфире «Матч ТВ», что Коростелев из Тюмени поедет в швейцарский Давос, где на следующей неделе пройдет этап Кубка мира.
