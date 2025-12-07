Большунов проиграл 0,1 секунды Коростелеву на финише масс-старта в Тюмени

Коростелев догнал Большунова на финишной прямой масс-старта и вырвал победу с преимуществом 0,1 секунды. Тройку призеров замкнул Сергей Ардашев

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал вторым в классическом масс-старте на 20 км, уступив лидерство Савелию Коростелеву на финише. Гонка прошла в рамках второго этапа Кубка России в Тюмени.

Коростелев показал время 41 минута 3,3 секунды, на финишной прямой он догнал Большунова и выиграл у него 0,1 секунды.

Третье место занял Сергей Ардашев с отставанием 2,1 секунды.

Большунов вышел на старт впервые после классической «разделки» на 15 км на предыдущем этапе Кубка в Кировске. Лыжник был отстранен за инцидент с Александром Бакуровым, которого он толкнул после финиша в спринте и нанес ему травму.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее в воскресенье рассказала в эфире «Матч ТВ», что Коростелев из Тюмени поедет в швейцарский Давос, где на следующей неделе пройдет этап Кубка мира.