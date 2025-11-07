Сборные России по водному поло отправили во второй дивизион Кубка мира

World Aquatics ранее первой среди международных федераций допустила российских спортсменов на международные соревнования в игровых командных видах спорта. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года

Фото: Mouhtaropoulos / Getty Images

Российские ватерполисты, которым разрешили вернуться на международные старты, смогут выступать во втором дивизионе на Кубке мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

World Aquatics 4 ноября объявила, что с 1 января 2026 года нейтральные спортсмены смогут выступать и на турнирах по водному поло. Ранее на международные турниры допускались только пловцы, прыгуны в воду и представители синхронного плавания из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

«На Кубке мира по водному поло 2026 года команды из России и Белоруссии будут иметь право участвовать в турнирах второго дивизиона. Для участия в других соревнованиях командам необходимо будет следовать процедурам регистрации этих соревнований», — рассказали в World Aquatics.

Женская сборная России последний раз играла на Кубке мира в 2018 году (второе место), мужская — в 2006-м (восьмое).

Кубок мира стартует в апреле. «С Кубка мира, пробившись в финальную часть, можно отобраться на чемпионат мира 2027 года, а оттуда квалифицироваться на Олимпиаду, где теперь участвуют 12 команд», — сказал «Матч ТВ» главный тренер женской национальной команды Сергей Маркоч.

Главный тренер мужской сборной России Андрей Белофастов отметил, что со второго дивизиона Кубка мира постепенно нужно будет добираться до остальных соревнований. «Это колоссальный стимул для игроков. Мы много пропустили — это понятно. Сейчас очень много сильных команд. Но мы двигаемся вперед, и такая новость о допуске — это позитивный момент», — добавил тренер.