Гол Воробьева в ворота ЦСКА с нулевого угла признали лучшим в РПЛ в октябре

Гол игрока «Локомотива» с нулевого угла признали лучшим в РПЛ в октябре

Форвард сборной России Дмитрий Воробьев получил приз за гол в ворота ЦСКА в 12-м туре

Дмитрий Воробьев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев стал обладателем награды за лучший гол месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам октября. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Воробьев был номинирован за гол ЦСКА в 12-м туре. В компенсированное к первому тайму время голкипер Владислав Тороп выносил от ворот и попал в Воробьева. Мяч отлетел к правой лицевой линии, форвард «Локомотива» его догнал и с нулевого угла пробил точно под дальнюю штангу.

На награду также претендовали Джон Кордоба («Краснодар»), Хуан Боселли («Пари НН»), Эсекьель Барко («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Петров («Балтика»), Эгаш Касинтура, Максим Самородов (оба — «Ахмат»), Андрей Мостовой («Зенит») и Дмитрий Васильев («Сочи»).

Ранее Воробьев был признал лучшим игроком РПЛ в октябре. В трех матчах месяца форвард сборной России забил два гола и сделал одну результативную передачу. Всего за сезон он отметился семью голами — это второй показатель в «Локомотиве» и четвертое место в списке лучших бомбардиров РПЛ.