«Локомотив» забил гол ЦСКА ударом с нулевого угла. Видео
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев забил гол ЦСКА в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ударом с нулевого угла.
В компенсированное к первому тайму время голкипер Владислав Тороп, который играет вместо травмированного Игоря Акинфеева, выносил от ворот и попал в Воробьева. Мяч отлетел к правой лицевой линии, форвард «Локомотива» его догнал и с нулевого угла пробил точно под дальнюю штангу.
Это был второй мяч «Локомотива», который после первого тайма выигрывает со счетом 2:0.
Первый гол Алексей Батраков также забил красивым дальним ударом.
