«Локомотив» забил гол ЦСКА ударом с нулевого угла. Видео

Форвард «Локомотива» Воробьев забил гол ЦСКА ударом с нулевого угла
Нападающий сборной России Дмитрий Воробьев отличился красивым забитым мячом в матче 12-го тура РПЛ
Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев забил гол ЦСКА в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ударом с нулевого угла.

В компенсированное к первому тайму время голкипер Владислав Тороп, который играет вместо травмированного Игоря Акинфеева, выносил от ворот и попал в Воробьева. Мяч отлетел к правой лицевой линии, форвард «Локомотива» его догнал и с нулевого угла пробил точно под дальнюю штангу.

Это был второй мяч «Локомотива», который после первого тайма выигрывает со счетом 2:0.

Первый гол Алексей Батраков также забил красивым дальним ударом.

