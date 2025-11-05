 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,59 x 4,4 2 5,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 8,5 x 5,4 2 1,33 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,04 x 14 2 49 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,45 x 5,1 2 6,6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,55 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,67 x 4,3 2 4,5 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Забившего с нулевого угла Воробьева признали лучшим игроком октября в РПЛ

Футболист «Локомотива» Дмитрий Воробьев в трех матчах месяца отметился двумя голами и одной результативной передачей. ЦСКА он забил ударом от углового флажка
Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев стал обладателем награды лучшему игроку месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам октября. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

В трех матчах месяца форвард сборной России забил два гола и сделал одну результативную передачу. Причем ЦСКА он забил ударом от углового флажка. Всего за сезон Воробьев отметился семью голами — это второй показатель в «Локомотиве» и четвертое место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

На награду также претендовали Иван Сергеев (московское «Динамо»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика») и одноклубник Воробьева по «Локомотиву» Алексей Батраков.

Воробьев был номинирован на приз второй раз за сезон (первая номинация — за июль и август, когда победил Батраков).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Локомотив Москва Российская премьер-лига (РПЛ)
Материалы по теме
«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне РПЛ
Спорт
Сделавшего покер Глушенкова признали лучшим игроком сентября в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Компания с крипторезервом продала треть биткоинов для погашения долга Крипто, 12:55
В ЦСКА рассказали о состоянии избитого в ночном клубе юного баскетболиста Спорт, 12:55
В Эстонии задержали блогера по подозрению в связях с Россией Политика, 12:53
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Дело о покушении на Симоньян и Собчак суд рассмотрит в закрытом режиме Политика, 12:45
В Кремле назвали закрытой информацию о награжденных за «Посейдон» Политика, 12:41
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Акции NVIDIA и Palantir упали на ставке Майкла Бьюрри против компаний Инвестиции, 12:37
Кремль заявил о большом интересе журналистов посетить зоны окружения ВСУ Политика, 12:36
В МИДе заявили об отсутствии условий для встречи Путина и Трампа Политика, 12:36
Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ Спорт, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 12:29
Во Франции предложили не компенсировать депутатам расходы на алкоголь Вино, 12:28