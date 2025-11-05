Забившего с нулевого угла Воробьева признали лучшим игроком октября в РПЛ
Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев стал обладателем награды лучшему игроку месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам октября. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
В трех матчах месяца форвард сборной России забил два гола и сделал одну результативную передачу. Причем ЦСКА он забил ударом от углового флажка. Всего за сезон Воробьев отметился семью голами — это второй показатель в «Локомотиве» и четвертое место в списке лучших бомбардиров РПЛ.
На награду также претендовали Иван Сергеев (московское «Динамо»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика») и одноклубник Воробьева по «Локомотиву» Алексей Батраков.
Воробьев был номинирован на приз второй раз за сезон (первая номинация — за июль и август, когда победил Батраков).
