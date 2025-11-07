Российского хоккеиста признали первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров в гостевом матче против «Вегаса» отметился дублем и голевым пасом и помог своей команде одержать победу со счетом 6:3

Никита Кучеров (Фото: Mike Carlson / Getty Images)

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Кучеров забросил две шайбы и сделал голевую передачу в матче с «Вегас Голден Найтс» (6:3).

В нынешнем сезоне на счету Кучерова 14 (7+7) очков в 12 играх. Лучший бомбардир НХЛ прошлого сезона (121 очко) сделал первый дубль с февраля, когда набрал 4 (2+2) очка в игре с «Чикаго Блэкхокс».

Второй звездой дня признали форварда «Анахайм Дакс» Криса Крайдера, на счету которого дубль в матче против «Даллас Старз» (7:5).

Третьей звездой стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Джоэль Хофер, который отразил все 28 бросков по своим воротам в игре с «Баффало Сейбрз» (3:0).