Российского хоккеиста признали первой звездой дня в НХЛ
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Кучеров забросил две шайбы и сделал голевую передачу в матче с «Вегас Голден Найтс» (6:3).
В нынешнем сезоне на счету Кучерова 14 (7+7) очков в 12 играх. Лучший бомбардир НХЛ прошлого сезона (121 очко) сделал первый дубль с февраля, когда набрал 4 (2+2) очка в игре с «Чикаго Блэкхокс».
Второй звездой дня признали форварда «Анахайм Дакс» Криса Крайдера, на счету которого дубль в матче против «Даллас Старз» (7:5).
Третьей звездой стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Джоэль Хофер, который отразил все 28 бросков по своим воротам в игре с «Баффало Сейбрз» (3:0).
