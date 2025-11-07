Российские хоккеисты сделали по дублю в матче НХЛ «Вегас» — «Тампа»
Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Вегас Голден Найтс» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
По две шайбы забросили российские хоккеисты — Никита Кучеров у гостей (43-я и 55-я минуты) и Иван Барбашев у хозяев (8, 16).
Кроме того, отличились Гейдж Гонсалвес (21), Доминик Джеймс (24), Брэндон Хэйгел (45, 60) и Митч Марнер (44) у «Вегаса».
Кучеров и Барбашев сделали еще по одной результативной передаче. В нынешнем сезоне на счету Кучерова 14 (7+7) очков в 12 играх, Барбашева — 14 (6+8) очков в 14 играх.
Лучший бомбардир НХЛ прошлого сезоне (121 очко) Кучеров сделал первый дубль с февраля, когда набрал 4 (2+2) очка в игре с «Чикаго Блэкхокс».
