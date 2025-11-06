Как далеко игрокам НХЛ до исторических 900 шайб Овечкина. Инфографика
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин поставил рекорд, который вполне можно назвать историческим, во втором периоде домашнего матча с «Сент-Луисом».
В прошлом сезоне Овечкин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки, который держался 25 лет, — 894 гола.
Текущий сезон для 40-летнего Овечкина — 21-й в карьере в НХЛ, а также 17-й в качестве капитана «Вашингтона».
