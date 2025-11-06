 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 2,03 x 3,65 2 3,8 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,5 x 4,6 2 5,6 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,63 x 4,05 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,8 x 3,2 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,3 2 2,18 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Инфографика РБК⁠,
0

Как далеко игрокам НХЛ до исторических 900 шайб Овечкина. Инфографика

Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Овечкин установил новое достижение — первым в истории НХЛ забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах. В апреле он побил рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола. Как далеко действующим игрокам до рекорда Овечкина — в инфографике РБК

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин поставил рекорд, который вполне можно назвать историческим, во втором периоде домашнего матча с «Сент-Луисом».

В прошлом сезоне Овечкин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки, который держался 25 лет, — 894 гола.

Текущий сезон для 40-летнего Овечкина — 21-й в карьере в НХЛ, а также 17-й в качестве капитана «Вашингтона».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина
При участии
Альвина Цаканян
Александр Овечкин рекорд
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Евгений Малкин фото
Евгений Малкин
хоккеист
31 июля 1986 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
«Фонд реновации» возглавил рейтинг по вводу жилья в России Недвижимость, 15:06
Полковника и майора лишили званий и отправили в колонию за взятки Политика, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества Бизнес, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Как далеко игрокам НХЛ до исторических 900 шайб Овечкина. Инфографика Спорт, 14:50
Ученые предупредили о риске «схлопывания» Вселенной Технологии и медиа, 14:48
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Суд ограничил действия директору клиники по делу о торговле детьми Общество, 14:47
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 14:45
Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра Политика, 14:44
Лукашенко позвал «трудолюбивых украинцев» в Белоруссию Политика, 14:42
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Укусившую и оскорбившую полицейских блогершу приговорили к колонии Политика, 14:34
В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ Спорт, 14:34