Как далеко игрокам НХЛ до исторических 900 шайб Овечкина. Инфографика

Овечкин установил новое достижение — первым в истории НХЛ забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах. В апреле он побил рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола. Как далеко действующим игрокам до рекорда Овечкина — в инфографике РБК

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин поставил рекорд, который вполне можно назвать историческим, во втором периоде домашнего матча с «Сент-Луисом».

В прошлом сезоне Овечкин превзошел рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки, который держался 25 лет, — 894 гола.

Текущий сезон для 40-летнего Овечкина — 21-й в карьере в НХЛ, а также 17-й в качестве капитана «Вашингтона».