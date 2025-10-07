Сын Кадырова Адам открыл в Чечне спорткомплекс имени себя

Спортивный комплекс Dustum открылся в Надтеречном районе Чеченской Республики. В церемонии открытия принял участие чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев

Адам Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В селе Гвардейское Надтеречного района Чеченской Республики был открыт спортивный комплекс Dustum имени Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Ролик с церемонии открытия опубликовал в своем телеграм-канале глава муниципального района муниципалитета Хамзат Хасанов.

В ролике сам 17-летний Кадыров, помощник главы Чечни и секретарь Совета безопасности республики, перерезает ленточку на входе в комплекс. В церемонии также принял участие чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, которого Хасанов назвал основателем и идейным вдохновителем проекта.

«Спорткомплекс оснащен по последнему слову техники. В нем созданы все условия для занятий различными видами единоборств, функционального и силового тренинга. Планируется, что он станет не только центром подготовки нового поколения чемпионов, но и главной площадкой для физического развития и досуга молодежи всего района», — написал Хасанов.

Адам Кадыров с весны этого года занимает пост секретаря Совбеза республики. А первую должность он получил в 15 лет, став самым молодым руководителем службы безопасности главы Чечни. О назначении стало известно через несколько месяцев после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля в грозненском СИЗО. Впоследствии Журавеля приговорили сначала к трем с половиной годам колонии за публичное оскорбление чувств верующих (сожжение Корана), а потом — к 14 годам за госизмену.

Адама Кадырова удостоили многих наград. Кадыров-старший называл награды сына «заслуженными». «Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — рассказал он в сентябре 2025 года.